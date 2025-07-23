استشهاد الصحفية ولاء الجعبري و5 من أطفالها في غارة إسرائيلية على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء باستشهاد الصحفية الفلسطينية ولاء الجعبري و5 من أطفالها في غارة إسرائيلية على حي تل الهوى بمدينة غزة (وسط قطاع غزة).

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء باستشهاد 17 فلسطينيًّا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأمس الثلاثاء كشفت مصادر طبية في فلسطين، أن 63 شخصا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بينهم 26 من طالبي المساعدات.

مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: لا يجوز استهداف المدنيين في قطاع غزة

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، إنه لا يجوز استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى تدفق حر وآمن وسريع للمساعدات لـقطاع غزة.

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