زي النهارده، ذكرى استشهاد أحمد الجعبري أيقونة المقاومة الفلسطينية

تمر اليوم الذكرى السنوية الثانية عشرة لاستشهاد أحمد الجعبري، نائب قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الذي اغتالته الطائرات الإسرائيلية في 14 نوفمبر 2012، ليُدشن هذا الحدث بداية تصعيد غير مسبوق في المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

مسيرة أحمد الجعبري العسكرية

أحمد الجعبري وُلد في مدينة غزة عام 1960، وانخرط في العمل المقاوم منذ فترة مبكرة، حيث بدأ نشاطه مع حركة حماس بعد تأسيسها في أواخر الثمانينيات. كان معروفًا بصلابته العسكرية، وشهدت السنوات التي قضاها في كتائب القسام تنامي دوره في قيادة العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي. كان الجعبري صاحب خطط استراتيجية في تطوير العمل العسكري الفلسطيني، حيث تبنّى فكرة مقاومة الاحتلال من خلال سلسلة من العمليات النوعية التي أثرت على موازين القوة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

العملية العسكرية التي أسفرت عن استشهاد الجعبري

في 14 نوفمبر 2012، قُتل أحمد الجعبري في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة غزة. كانت تلك الضربة بمثابة إعلان حرب من جانب إسرائيل، حيث تبعتها موجة من الهجمات على غزة التي أدّت إلى اندلاع عملية "عامود السحاب" العسكرية، والتي استهدفت العديد من المواقع الفلسطينية في القطاع.

استشهاد الجعبري كان له وقع كبير على الفلسطينيين، فقد كان يُنظر إليه كقائد محنك ورمز للمقاومة، كما ترك رحيله فراغًا كبيرًا في صفوف كتائب القسام. في اليوم التالي، ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بشن مئات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وهو ما رفع وتيرة العنف في المنطقة بشكل غير مسبوق.

تأثير استشهاد الجعبري على المقاومة الفلسطينية

استشهاد الجعبري أسهم في تعزيز هوية المقاومة الفلسطينية، حيث عززت ذكرى استشهاده الروح المعنوية للمجاهدين وأدت إلى استمرارية العمليات العسكرية على الرغم من الظروف الصعبة. كان الجعبري يُعتبر من القادة القليلين الذين حافظوا على نهج المقاومة المسلحة، لكنه كان أيضًا يحظى بشعبية كبيرة في صفوف الشعب الفلسطيني بسبب مواقفه ودعمه الكامل لقضية وطنه.

اليوم، وبعد اثني عشر عامًا على استشهاد الجعبري، تمر الذكرى في وقت حساس يشهد فيه قطاع غزة توترات مستمرة، في ظل الظروف السياسية والعسكرية التي تمر بها المنطقة.