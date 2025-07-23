الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين: لا يمكن الحديث عن لقاء بوتين وزيلينسكي

بوتين وزيلينسكي،
بوتين وزيلينسكي، فيتو

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “اللقاء المحتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لن يتم قبل الانتهاء من صياغة مشروعي مذكرتي التسوية بين روسيا أوكرانيا”.

 

الكرملين: لا يمكن الحديث عن لقاء بوتين وزيلينسكي

وأضاف بيسكوف: "كل العمل المتعلق بتنسيق صياغة مذكرتي التسوية بين روسيا وأوكرانيا يندرج في إطار التحضير للقاء المحتمل بين الرئيس بوتين وزيلينسكي. من غير المجدي تحديد موعد اللقاء دون تحضيرات مسبقة والاتفاق على مذكرتي التسوية".

txt

نيويورك تايمز: ترامب يجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا

وفي ما يخص الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي في إسطنبول، قال بيسكوف: "وفد روسيا غادر إلى إسطنبول تمهيدا لانطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا مساء اليوم، حيث يترأس فلاديمير مدينسكي الوفد الروسي ولا تغيير في تشكيلة الوفد".

ولفت بيسكوف إلى أن "الجولة الثالثة من المفاوضات ستكون صعبة، ومشروعا مذكرتي التسوية متناقضان بشكل جوهري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرملين بوتين زيلينسكي المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

مواد متعلقة

نيويورك تايمز: ترامب يجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا

زيلينسكي يعلن عن جولة مفاوضات جديدة مع روسيا الأربعاء في تركيا

الأكثر قراءة

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

أول رد من السيسي على قلق المصريين من قانون الإيجار القديم وأزمة السكن

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين، بعد قليل

تحول مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع أحمد حسن كوكا

بعد إثارة الجدل، الأزهر يوضح أسباب حذف بيان نصرة أهل غزة

أبرزهم شيرين رضا، مشاهير لم يحصلوا على الثانوية العامة

خدمات

المزيد

استقرار سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 23-7-2025

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 23-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء بالنجاح رغم التقصير في المذاكرة.. وهل يستجاب؟

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرضىا والستر من الله

دار الإفتاء توضح طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads