"All of Us Are Dead" يعود بموسم ثانٍ مع شخصيات جديدة في مواجهة الزومبي (فيديو)

أعلنت شبكة نتفليكس عن عودة مسلسلها الشهير "All of Us Are Dead" بموسم ثانٍ، وكشفت عن قائمة أبطال العمل الذين سيشاركون في الجزء الجديد، الذي بدأ تصويره بالفعل.

عودة الشخصيات الرئيسية

في 23 يوليو، أكدت نتفليكس عودة أربعة من أبطال الموسم الأول، وهم بارك جي هو بطلة مسلسلات "نساء صغيرات" و"ربيع الشباب" في دور أون جو، ويون تشان يونغ بطل مسلسلي "هايبر نايف" و"رجل التوصيل") في دور تشيونغ سان، وتشو يي هيون نجمة مسلسل "رأسًا على عقب" في دور نام را، ولومون نجم مسلسل "براندينغ إن سونغسو" في دور سو هيوك.

وتدور أحداث المسلسل المقتبس عن قصة ويب تون شهيرة، حول مجموعة من طلاب المدارس الثانوية الذين يجدون أنفسهم في معركة شرسة من أجل البقاء بعد تفشي فيروس الزومبي في مدرستهم. وقد حقق الموسم الأول الذي عُرض عام 2022 نجاحًا عالميًا واسعًا، مما دفع الشبكة إلى إنتاج موسم ثانٍ.

تفاصيل الموسم الجديد

بعد نجاة أبطال الموسم الأول من تفشي الزومبي، يعودون إلى حياتهم الطبيعية، لكن سرعان ما ينتشر فيروس زومبي جديد في مدينة سيول، مما يضعهم أمام تحدٍ جديد للبقاء. ويعود المخرج لي جاي غيو ليتعاون مرة أخرى مع كاتب السيناريو تشون سونغ إيل في هذا المشروع المرتقب.

وتُظهر قصة الموسم الجديد أن أون جو، إحدى الناجيات القليلات من كارثة مدرسة هيوسان الثانوية، تحاول تجاوز كوابيس الماضي والبدء في حياة جامعية هادئة، لكنها تواجه مجددًا صراعًا آخر من أجل النجاة.

أما نام را، التي تحولت إلى "نصف زومبي"، فستعود بشخصيتها المرنة، بينما يواصل سو هيوك، الذي يكن لها مشاعر قوية، القتال بجانبها. كما سيعود تشيونغ سان، الذي قاتل بشراسة لحماية أصدقائه في الموسم الأول، ليشارك في المواجهة الجديدة.

وجوه جديدة تنضم إلى طاقم العمل

ويضم الموسم الثاني أيضًا مجموعة من الممثلين الجدد الذين سينضمون إلى فريق العمل لي مين جاي نجم مسلسل "Weak Hero Class 2" في دور ما رو، طالبة جامعية تدرس مع أون جو، وكيم سي أون نجمة الموسم الثاني من مسلسل "Squid Game" في دور جو ران، طالبة جامعية مشهورة، وروه جاي وون نجم مسلسلي "Daily Dose of Sunshine" و"Squid Game" في دور هان دو سوك، قائد فريق جهاز الاستخبارات الوطني، ويون جا يي نجمة مسلسلي "Love Scout" و"Undercover High School" في دور جونغ أ، طالبة جامعية مرحة معروفة بصراحتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.