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ثقافة وفنون

هل يجسد أحمد العوضي شخصية ملاكم في علي كلاي برمضان 2026

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يخوض الفنان أحمد العوضي سباق رمضان 2026 بمسلسل علي كلاي من تأليف محمود حمدان، وتساءل البعض هل يجسد العوضي شخصية ملاكم غرار على اسم العمل الذي يحمل اسم أهم شخصيا  الملاكمة.

مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026 

وقال المؤلف محمود حمدان في تصريحات  لـ فيتو إنه يحب أن يجعل الأمر مفاجاة للجمهور، مشيرا إلى أنه يعديهم أنهم سيقدمون قصة مختلفة.

السيناريست محمود حمدان 

وفي وقت سابق كان السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل عن قصة صادمة جمعته بالفنان أحمد أدم في بداية مشواره واصفا إياه بأنه  فنان مغرور على حد قوله.

وقال “حمدان” من خلال “فيس بوك”: “في سنة ٢٠٠٧ أخدنا الدكتور جلال الشرقاوي علشان نمثل في مسرحية لأحمد آدم، كنا مجموعة من شباب أكاديمية الفنون ولسه في بداية طريقنا، أحمد آدم كان مغرور ومتعالي بشكل غريب”.

وأضاف “حمدان”: “كنا قبل العرض بيوم بنعمل بروفة جنرال، دخلت أعمل دوري ومن حظي السئ ان اللي كانوا قاعدين في الصاله ضحكوا، أحمد آدم وقف البروفه وقدام كل الناس سمعني أسوأ كلام يقوله فنان محترف لشاب لسه بيشق طريقه (انت هتاخد فرصتك بس مش معايا مع حد تاني، تقف مكانك متتكلمش ) ولم يكتف بذلك، قاللي مش هتشتغل يلا امشي، خرجت من المسرح والدموع مكتومه جوايا” 

وأكد حمدان أن أصدقاءه في الوسط الفني حاولوا مواساته بعد الموقف الذي تعرض له، موضحا: “أصحابي بيحاولوا يواسوني (مصطفى أبو سريع وحسني شتا وإبراهيم السمان ومحمد العمروسي)، روحت صليت ودعيت على أحمد آدم وأنا منهار من البكاء”. 

وأشار “حمدان” إلى أن هناك أحد المنتجين طلب منه كتابة فيلم لأحمد آدم منذ 5 سنوات ولكنه رفض. 

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أحمد العوضي علي كلاي محمود حمدان اخبار الفن

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