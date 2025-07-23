مسلسل حرب الجبالي الحلقة 44، حبيبة حامل وشهيرة تفقد جنينها

شهدت مسلسل حرب الجبالي الحلقة 44 إصابة والدة شهيرة بصدمة قوية بعد معرفتها بحمل ابنتها من راشد، ما يجعلها تنهار ويُغشى عليها.

ولاحقًا تخلص والدة شهيرة في الدعاء أثناء صلاتها وتدعو بالستر، فتستيقظ ابنتها شهيرة لتجد نفسها وقد أجهض جنينها الذي كانت تريد إجهاضه من قبل بعملية ولكن والدتها رفضت خوفًا من الله.

ويتحرك حرب نحو تنفيذ خطته، ويذهب إلى عياش ويترك عند أحد رجاله رقمًا للتواصل، كاشفًا أن بضاعة سعيد باتت في حوزته، ويكشف عياش لسعيد ما حدث دون ذكر اسم الشخص الذي يعرض عليه البضاعة كما يكشف له خيانة راشد.

أما أنهار، فتتجه إلى ثريا وتحصل على البضاعة التي كانت بحوزتها، وتخفي البضاعة عن ابنها حرب، وتمنعه من الوصول إليها خوفًا عليه.

وخلال الحلقة تسعى زهرة لاستخلاص أي معلومة من وداد دون فائدة، ثم تتجه إلى سعيد مطالبةً بحقها من المال وفقًا لاتفاق سابق بموجبه ستقوم بمساعدته في الحصول على معلومات من زوجته حول اتفاقها مع الشيخ مرجان، إلا أن سعيد يرفض تمامًا، وبعد رحيلها من لقاء سعيد تكتشف زهرة خلال مكالمة هاتفية مع صديقة لها أن مرجان قد قُتل.

وفي تطور آخر، تظهر على حبيبة علامات الحمل، ويؤكد لها صالح على نيته التقدم لطلب يدها رسميا أكثر من مرة، حتى يوافق حرب على زواجهما.

قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل حرب الجبالي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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