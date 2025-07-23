الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: نطالب برفع الحصار فورا عن قطاع غزة

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات في غزة بسبب الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة.

الأونروا تنتقد نظام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة 

وطالبت الأونروا برفع الحصار فورا عن قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية.

دعت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية اليوم الأربعاء الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مع انتشار الجوع في غزة، بما في ذلك المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية.

txt

أول تعليق من الأونروا على تعرض موظفيه للإغماءات بسبب الجوع الشديد في غزة

وحذرت المنظمات في بيان وقعته 111 منظمة، بما في ذلك ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة ريفوجيز إنترناشونال، من انتشار المجاعة في جميع أنحاء القطاع في الوقت الذي تتكدس فيه أطنان من المواد الغذائية والمياه النظيفة والإمدادات الطبية وغيرها من المواد خارج غزة مع منع المنظمات الإنسانية من الدخول أو إيصال المساعدات.

وقالت المنظمات في بيانها «في الوقت الذي يجوع فيه الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية سكان غزة، ينضم عمال الإغاثة الآن إلى طوابير الغذاء نفسها، ويخاطرون بالتعرض لإطلاق النار لمجرد إطعام عائلاتهم. ومع نفاد الإمدادات الآن بالكامل، ترى المنظمات الإنسانية زملاءها وشركاءها وهم يذبلون أمام أعينهم».

وأضاف البيان «لقد تسببت القيود التي تفرضها حكومة إسرائيل والتأخير والتجزئة التي تمارسها في ظل الحصار الشامل في خلق حالة من الفوضى والمجاعة والموت».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأونروا غزة المساعدات الانسانية

مواد متعلقة

أكثر من 100 منظمة تطالب بضغط دولي على إسرائيل لوقف تجويع غزة

رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو إلى هدنة طويلة في غزة لعدم القدرة على هزيمة حماس

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على قلق المصريين من قانون الإيجار القديم وأزمة السكن

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين، بعد قليل

تنسيق الجامعات 2025، خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

منها جون إدوارد، 3 أسباب لفشل صفقة انتقال تيدي أوكو إلى الزمالك

اعتذاره مرفوض والأيام دول، سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على وسام أبو علي (فيديو)

القاهرة تشتعل والصعيد يسجل 44، درجة الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض الليمون

ابنة لطفي لبيب تكشف آخر تطورات وضعه الصحي

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرضىا والستر من الله

دار الإفتاء توضح طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads