الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من الأونروا على تعرض موظفيه للإغماءات بسبب الجوع الشديد في غزة

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، بإن الناس في قطاع غزة، بمن فيهم زملاؤنا، يغمى عليهم بسبب الجوع الشديد".

وأضافت الأونروا، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك، اليوم، إنهم "يتضورون جوعا".

كما طالبت الوكالة بـ "رفع الحصار والسماح للأونروا بإحضار الأغذية والأدوية".

 

سقوط 7 شهداء ومصابين جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات

وكانت مصادر محلية فلسطينية، أفادت بسقوط 7 شهداء ومصابين جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات بالقرب من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيين، في قصف الاحتلال منطقة الحكر جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت عائلة الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بغزة أنه أصيب خلال اعتقاله قبل اقتياده إلى منطقة خاضعة للاحتلال.

وحملت عائلة الهمص الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته.

كما طالبت المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الهمص.

إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وفي سياق آخر طالبت فرانشيسكا ألبانزي، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتحرك لوقف ما يجري في قطاع غزة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة: لا وسيلة بديلة عن المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويجب على إسرائيل أن تسمح  بإدخال المساعدات العالقة خارج  غزة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن أكثر من 70 طفلا استشهدوا جوعا في غزة، وأن وزارة الصحة بالقطاع أطلقت ما أسمته الإنذار الأخير للتحذير من الكارثة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة عن استشهاد 93 فلسطينيا على الأقل عندما أطلقت قوات الكيان الصهيوني النار باتّجاه أشخاص ينتظرون الحصول على مساعدات، غالبيتهم في شمال القطاع، حيث تزداد ظروف الجوع سوءا مع تقييد دخول المساعدات وتواصل الحرب منذ 21 شهرا.

وأفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس باستشهاد 80 شخصا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات تنقلها شاحنات في شمال غرب مدينة غزة، مؤكدا أنهم قضوا جراء "إطلاق الاحتلال النار".

استشهاد تسعة أشخاص قرب مركز توزيع في منطقة الشاكوش

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن قافلة تابعة له تتألف من 25 شاحنة وتحمل مساعدات غذائية إلى شمال غزة، "واجهت حشودا ضخمة من المدنيين الجائعين تعرّضوا لإطلاق نار"، وذلك بعيد عبورها المعابر مع إسرائيل واجتياز نقاط التفتيش.

وشدد على أن "أي عنف يطال المدنيين الذين ينتظرون المساعدة الانسانية غير مقبول على الإطلاق"، ودعا "لحماية كل المدنيين والعاملين" في المساعدات.

وفي جنوب القطاع، أكد بصل استشهاد تسعة أشخاص قرب مركز توزيع في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، وأربعة قرب دوار التحلية شرق خان يونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة الدكتور مروان الهمص الدفاع المدني في غزة اللاجئين الفلسطينيين الكيان الصهيونى تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

مواد متعلقة

الأونروا: إسرائيل تجوع المدنيين في غزة

الأونروا: نمتلك مخزونا غذائيا يكفي سكان غزة 3 أشهر حال فتح المعابر

الأونروا: 112 طفلا يصابون بسوء التغذية يوميا في غزة

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري

ترقبوا، نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

جمهور يواجه مصطفى كامل بكليب "أبوسك” بعد قرار منع راغب علامة الغناء في مصر (فيديو)

3985 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة القليوبية

أخبار مصر: بيان من وزارة المالية بشأن حزمة اجتماعية جديدة، سر تواصل صلاح مع الأهلي، قفزة بأسعار الجبن، واشنطن تهدد حماس

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads