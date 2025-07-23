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خارج الحدود

ابنة مؤسس شركة "آبل" تستعد لزفاف أسطوري بحضور كامالا هاريس والأميرة بياتريس

إيف جوبز وريثة شركة
إيف جوبز وريثة شركة "آبل"، فيتو

تخطط ابنة مؤسس شركة "آبل" ستيف جوبز لزفاف أسطوري بقيمة 6.7 مليون دولار هذا الأسبوع، حيث من المتوقع حضور نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس الزفاف، مع أداء غنائي خاص لإلتون جون.


ومن المقرر أن تتزوج إيف جوبز، وريثة شركة "آبل" البالغة من العمر 27 عاما، من خطيبها الفارس الأولمبي الحائز على الميدالية الذهبية، هاري تشارلز (26 عاما)، هذا الأسبوع في حفل زفاف فاخر بتكلفة 6.7 مليون دولار يُقام في الريف البريطاني، بحضور نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس — الصديقة المقربة لوالدتها لورين باول جوبز — وعرض خاص من المغني إلتون جون.

ووصف أحد المصادر هذا الحدث المسرف في البذخ، الذي يُشرف على تنظيمه منسق حفلات الزفاف الشهير ستانلي جاتي، بأنه "حكاية خيالية بملايين الجنيهات" بدأت بالفعل "تقلب منطقة أوكسفوردشير الريفية رأسًا على عقب".

وقال المصدر لصحيفة "ذا صن" إن كامالا هاريس، التي فشلت في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، ستحضر الحفل، إلى جانب شخصيات بارزة مثل جيسيكا سبرينجستين، ومات هيلدرز من فرقة "Arctic Monkeys"، والأميرة بياتريس. كما يُتوقع حضور وريثتي التكنولوجيا جينيفر وفيبي جيتس.

وأضاف المصدر: "يتم التخطيط لحفل الزفاف كما لو كان عملية عسكرية. الجدول الزمني دقيق للغاية، حيث من المقرر أن يبدأ الضيوف بالوصول خلال هذا الأسبوع قبل انطلاق الاحتفالات يوم الخميس".

ومن المتوقع أيضًا أن يحضر الحفل الفاخر أشقاء العروس — ريد (33 عامًا) وإيرين (29 عامًا) — بينما لم تتأكد بعد مشاركة أختها غير الشقيقة ليزا برينان-جوبز.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل إطلالة العروس حتى الآن، يتكهن كثيرون بأنها ستختار فستانًا فريدًا من تصميم أحد دور الأزياء الراقية.

وكانت إيف وهاري قد أعلنا عن علاقتهما للمرة الأولى علنًا خلال أولمبياد باريس 2024، حيث كان تشارلز يشارك كمنافس.

ومنذ تخرجها من جامعة ستانفورد — حيث التقى والداها لأول مرة — شاركت جوبز في عروض أسبوع الموضة في باريس لصالح علامات فاخرة مثل "Coperni"، كما شاركت في نهائيات كأس العالم للفروسية، وسارت على خطى والدتها في العمل الخيري.

وتُعد جوبز الآن من ضمن عارضات وكالة DNA Model" Management"، وقد ظهرت مؤخرا على غلاف مجلة "فوغ اليابان"، كما كانت وجها بارزا في حملة دعائية ضخمة لدار "لويس فويتون".

ومن الجدير بالذكر أن إيف — ابنة عملاق التكنولوجيا الراحل ستيف جوبز — لن ترث ثروته الطائلة، بحسب تقارير واسعة الانتشار.

وفي الشهر الماضي، سافرت العروس البالغة من العمر 27 عاما إلى كابري لقضاء عطلة وداع العزوبية الفاخرة في إيطاليا، برفقة صديقاتها المقربات مثل الرياضية الأولمبية إيلين جو، وخريجات جامعة ستانفورد. كما حضرت العطلة كل من شقيقة خطيبها، سكارليت، ووالدته، تارا.

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