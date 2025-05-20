فوائد الجزر الأحمر، يحمي من السرطان ويقوي المناعة وينظم مستوى السكر بالدم

فوائد الجزر الأحمر، الجزر الأحمر من أنواع الجزر الشهيرة التي تظهر في مواسم محددة وله مذاق مميز ولا يقاوم وعشاقها كثيرون ويستخدم في عمل المربى.

وفوائد الجزر الأحمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجزر الأحمر من الخضراوات الجذرية ذات القيمة الغذائية العالية، ويتميز بلونه الأحمر المائل إلى القرمزي نتيجة احتوائه على نسبة مرتفعة من مادة الليكوبين، وهي من مضادات الأكسدة القوية، ويزرع الجزر الأحمر في العديد من الدول، خاصة في المناطق ذات المناخ المعتدل، ويستخدم في تحضير العصائر، السلطات، وبعض الأطباق الشرقية والغربية، وتختلف فوائده قليلًا عن الجزر البرتقالي التقليدي، مما يجعله مميز لصحة الجسم.

القيمة الغذائية للجزر الأحمر

وأضاف السيد، أن الجزر الأحمر غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، ومنها فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين B6، والبوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، والماغنيسيوم، ومضادات الأكسدة خاصة الليكوبين وبيتا كاروتين، والألياف الغذائية، وسعراته الحرارية منخفضة.

فوائد الجزر الأحمر للصحة

فوائد الجزر الأحمر للصحة

وتابع، أن من فوائد الجزر الأحمر للصحة:

الليكوبين الموجود بكثرة في الجزر الأحمر يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويقي من انسداد الشرايين.

كما أن البوتاسيوم يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بفضل احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين A والبيتا كاروتين، فإن الجزر الأحمر يحافظ على صحة النظر، ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض العيون مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر وجفاف العين.

مادة الليكوبين تعرف بقدرتها على محاربة الجذور الحرة، وهي مركبات ضارة قد تؤدي إلى تلف الخلايا، وأظهرت بعض الدراسات أن تناول الجزر الأحمر بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، خاصة سرطان البروستاتا والثدي.

الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامين C وA تساهم في تجديد خلايا الجلد، وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة نضارة ويحميها من الشيخوخة المبكرة.

يحتوي الجزر الأحمر على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تسهل حركة الأمعاء، وتساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

فيتامين C يعزز مناعة الجسم، ويساعد على مقاومة الفيروسات والعدوى، مما يجعل الجزر الأحمر غذاء مثالي في مواسم البرد والإنفلونزا.

رغم أن الجزر يحتوي على السكريات الطبيعية، إلا أن مؤشره الجلايسيمي منخفض، والألياف التي يحتويها تساعد على تنظيم امتصاص السكر، مما يجعله مناسب لمرضى السكري.

طرق تناول الجزر الأحمر

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن يمكن تناول الجزر الأحمر بطرق مختلفة، مثل عصير طازج، ويعد من أشهر الطرق لتناوله والاستفادة من عناصره الغذائية، أو مسلوق أو مطهو على البخار خاصة في أطباق الحساء أو الأرز، ونيئ في السلطات، حيث يمنح قرمشة لذيذة وطعم حلو، والمربى ومخلل الجزر الأحمر، ويشتهر في بعض المطابخ العربية والآسيوية.

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