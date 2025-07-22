الأربعاء 23 يوليو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة رمانة غربي جنين بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منازل خلال اقتحام بلدة رمانة غربي جنين بالضفة الغربية.

 

هدم المنازل في الضفة الغربية

وقالت حركة حماس، الأسبوع الماضي، إن تصعيد الاحتلال بهدم المنازل في الضفة الغربية تأكيد جديد أنه ماضٍ في حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني.

وكانت آليات الاحتلال الاسرائيلي، قد شرعت الأسبوع الماضي في هدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

 

قوة كبيرة من جيش الاحتلال تداهم قرية شقبا  

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشآت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

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