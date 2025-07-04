الجمعة 04 يوليو 2025
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خارج الحدود

إصابة فلسطينيين في اعتداء نفذه مستوطنون شمال رام الله

الهلال الاحمر الفلسطيني،
الهلال الاحمر الفلسطيني، فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة،إصابة فلسطينيين اثنين في اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة سنجل شمال رام الله.

وكانت  قد أعلنت وزارة الصحة في غزة، سقوط  138 شهيدا و452 جريحا خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، عن سقوط 6710 شهداء و23584 جريحا منذ 18 مارس 2025 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التي تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضي.

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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إسرائيل الهلال الاحمر الفلسطيني الصحة في غزة النزوح القسري تشغيل اللاجئين الفلسطينيين

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