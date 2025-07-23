أبطال «أحمد وأحمد» يتحدثون لـ«فيتو»: نقدم فيلمًا يحترم عقلية المشاهد.. أحمد السقا: غيرت جلدي..والإيرادات مكافأة من الله.. غادة عبد الرازق: شخصية زوزو لا تمثلنى!

حقق فيلم «أحمد وأحمد» منذ عرضه نجاحا تجاريا ونقديا. الفيلم -الذى يجمع بين أحمد السقا وأحمد فهمي- فرض نفسه باعتباره واحدًا من الأفلام السينمائية المهمة التى طُرحت فى الفترة الأخيرة، على مستوى العناصر والمقومات الفنية، فضلا عن سخاء الإنتاج..الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، على صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدى الشامي، وضيفى الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال. “فيتو” التقت عددًا من صُناع الفيلم وتحدثت معهم عن الكواليس والأسرار والتفاصيل.

أحمد السقا: غيرت جلدي..والإيرادات مكافأة من الله

أعرب الفنان أحمد السقا عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها حول فيلمه الجديد «أحمد وأحمد»، المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من ردود الأفعال حول العمل، وأغلبها إيجابية، نظرًا لما يحتوى عليه العمل من قصة واقعية ومهمة للجمهور.

وقال السقا فى تصريحاته لـ«فيتو»: فيلم «أحمد وأحمد» مناسب لجميع أفراد الأسرة المصرية، الصغير والكبير، وأعجبنى إجماع الآراء عليه، وأعتبر العمل تغيير جلد بالنسبة لي، ولم أتردد فى قبوله منذ عرضه عليَّ، فكنت أبحث عن شيء أقدمه بشكل مختلف للجمهور، وجاء الفيلم فى وقته.

وعن طبيعة الدور الذى يقدمه، أوضح السقا: شخصيتى فى العمل تحدٍ جديد ومختلف تمامًا، ولم أرَ نفسى فى هذه المنطقة من قبل. أنا أحب المغامرة دائمًا، ولا أخاف من المخاطرة فى نوعية الأدوار التى أقدّمها، وأعتبر كل تجربة جديدة مخاطرة محسوبة.. وعلى الله التوفيق.

وكشف السقا عن الصعوبات التى واجهها أثناء التصوير، مشيرًا إلى أن تصوير عدد من مشاهد الأكشن والتدريب عليها كان الأصعب على الإطلاق، خاصة وأن العمل يضم مشاهد أكشن كثيرة، موضحًا أن الأكشن وحده لم يكن صعبًا، بل الكوميديا أيضًا، فتوصيل الضحك للجمهور ليس سهلًا، بل يحتاج لمجهود كبير، وقبول من الجمهور، وهذا الأمر من عند ربنا.

وعن تعاونه مع أحمد فهمي، أكد أنه يعتبر كواليس هذا العمل من أفضل الكواليس التى مر بها على المستوى المهني، مشيرًا إلى أن فهمى ليس نشيطًا فقط فى اللوكيشن، بل هذا جزء من خفة دمه، وقال: اشتغلنا بروح الفريق، وده انعكس على الشاشة.

وعن حقيقة تعرضه للإصابة أثناء التصوير، أكد السقا أنه كانت هناك إصابات خفيفة، لم تكن إصابات بالغة تمنعه من استكمال التصوير، وهذا أمر وارد فى أى عمل، ولكن هناك إصابات قد تمنع من التصوير بالفعل وتؤدى إلى تأجيل.

وأضاف: الإيرادات التى حققها العمل منذ طرحه فى دور العرض السينمائية مناسبة بشكل كبير، وهى مكافأة من الله على التعب الذى مررنا به أثناء التصوير، وأتمنى أن يحصل العمل على إيرادات كبيرة فى الأيام القادمة.

وكشف السقا عن حبه للتنوع فى الشخصيات التى يقدمها، بين الكوميديا تارة والأكشن تارة أخرى، لأن التنوع مهم لكل فنان، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يستقر على عمل درامى لرمضان 2026.

أحمد نادر جلال: اخترنا أماكن التصوير بعناية

دائمًا ما يركز المخرج أحمد نادر جلال على التجارب المختلفة من حيث القصة والأداء فى أغلب أعماله، وكرر الأمر فى تجربته الجديدة مع النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي. حيث أكد فى تصريحات لـ«فيتو» أنه تحمس للعمل معهما بسبب اختلاف التجربة من حيث الأركان، لأنها تجربة أكشن وكوميدية وأحداثها مثيرة، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على وقت طويل للتحضير، مما ساعد فى خروج الفيلم بأفضل صورة.

وأكد أن الكوميكسات التى انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتذكّر بفيلم «سمير وشهير وبهير» أمر جيد، وجعل الجمهور متعلقًا بالعمل أكثر، مؤكدًا أنه ليس متابعًا جيدًا لوسائل التواصل، لكنه سعيد بما تحقق من تفاعل.

وأشار إلى أن العمل لم يكن به أى صعوبات، والفيلم تم تجهيزه على أعلى مستوى، وقال إن كواليس العمل كانت جيدة جدًا، وإن النجمين أضافا للعمل بشكل كبير، وكل منهما حرص على تقديم أفضل ما لديه.

وكشف عن التعليقات التى تلقاها حول هذه التجربة، قائلًا: هناك العديد من التعليقات من الجمهور والنقاد والفنانين، وكلها كانت إيجابية، لأننا حرصنا على تقديم عمل على مستوى اجتماعى متميز، ويمكن للأسرة كلها مشاهدته، وكان هذا هدفًا أساسيًا فى العمل.

وأوضح المخرج أحمد نادر جلال أن أماكن تصوير العمل تم اختيارها بعناية كبيرة كى تكون مناسبة للأحداث، مما جعلهم يأخذون وقتًا طويلًا فى التصوير بسبب ذلك.

غادة عبد الرازق: شخصية زوزو لا تمثلنى!

«زوزو» شخصية جديدة تلعبها الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث فيلم «أحمد وأحمد»، وتظهر فى مشاهد معدودة خلال العمل، حيث تؤدى دور الحبيبة القديمة لأحمد السقا، وتظهر له بعد فقدان الذاكرة وبعض مشاهد الفلاش باك، مما يجعلها من الشخصيات المؤثرة فى العمل.

وقالت غادة عبد الرازق فى تصريحات لـ«فيتو»: شخصية زوزو ليست قريبة منى كما يعتقد البعض، وأنا أفضل دائمًا خوض أعمال ليست قريبة مني، كى أقدّم أفضل ما لدى فى الشخصية التى أؤديها.

وكشفت: لم أقدم شخصية راقصة بالمعنى الحرفى فى العمل، لأننى لم أظهر ببدلة رقص، فهى مشاهد معدودة فقط، ولكننى ووافقت على العمل منذ عرضه عليَّ، ولم أتردد نهائيًا، لأننى أحب العمل مع أحمد السقا.

وأشارت إلى أنها تعاونت مع السقا منذ ما يقرب من 20 عامًا فى فيلم «عن العشق والهوى»، وتكرار التعاون معه أمر جيد، وكذلك مع أحمد فهمي، وعن صعوبات العمل، أكدت أن هناك بعض التحديات التى واجهتها، أبرزها التحضير للشخصية واللوك الذى ظهرت به، حيث تطلب منها البحث عن ملابس معينة لتظهر بالشكل المطلوب.

وأضافت: مخرج العمل أحمد نادر جلال كان النقطة الأهم، فهو العقل المدبر لكل شيء، وكان يوجه الجميع أثناء التصوير كى يخرج العمل بشكل مناسب، مما أضفى على الفيلم نجاحًا كبيرًا، وانعكس ذلك فى آراء الجمهور والنقاد.

وعن البطولة المطلقة أو المشاركة كضيفة شرف، قالت إن تواجدها فى عمل مع نجمين بحجم السقا وفهمى يعتبر إضافة لها، مشيرة إلى أنها قدمت البطولة المطلقة كثيرًا وحققت بها نجاحًا كبيرًا، ولا مانع لديها من تقديم أدوار صغيرة طالما فى عمل جيد ومناسب.

غادة عبد الرازق قدمت آخر أعمالها فى السينما، فيلم «تانى تانى» الذى تم عرضه فى مايو 2024، وشاركها فى بطولته أحمد عيد وبيومى فؤاد، ودارت أحداث الفيلم حول موظفة تعمل فى بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع رجلين مختلفين منذ الصغر، وتدور بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية عندما يبدأ كلاهما التنافس من أجل الزواج منها.

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