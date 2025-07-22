الحلقة 29 من "فات الميعاد".. مواجهة بين معتصم ومسعد

شهدت الحلقة 29 من مسلسل "فات الميعاد" الذي يُعرض عبر قناة dmc ومنصة WATCH IT، من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وأحمد صفوت، أحداث مثيرة ومتصاعدة.



بدأت الحلقة باعتداء مسعد (أحمد مجدي)، ومعتصم (أحمد صفوت)، على بعضهما، ويقرر معتصم الضغط على مسعد من أجل استعادة حياته لشكلها الطبيعي مع بسمة (أسماء أبو اليزيد).



وضمن أحداث العمل، يبيع معتصم المطبعة التي ورثها عن والده، من أجل تقسيم الميراث على شقيقتيه، ويقرر بدء مطبعته الخاصة.



يستطيع معتصم السيطرة على ورشة مسعد بعد شراء الورشة من شركائه، ويهدده مقابل حضانة ريم، إلا أن مسعد لا يرتضي الأمر، ويهدد بسمة بأنه سينتقم منها ويجعلها لن ترى ابنتها مرة أخرى.



تنتهي أحداث الحلقة، بخروج ريم ابنة بسمة ومسعد من المنزل من وراء والدتها، وتذهب برفقة مسعد إلى مكان مجهول.

مسلسل فات الميعاد

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر في جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.



العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.



مسلسل "وفات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم، ومدير التصوير زكي عارف، وإشراف فني وديكور رضوى شعبان، وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي، ومونتاج سامح أنور، ومنتج فني محمد عبد الحفيظ، وإشراف على الإنتاج وليد حمودة، إنتاج شركة سكوير ميديا للإنتاج الإعلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.