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رياضة

لقطات من تقديم إبراهيم عادل لاعبًا في صفوف الجزيرة الإماراتي

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

أرقام إبراهيم عادل مع بيراميدز

وتألق إبراهيم عادل مع الفريق السماوي، حيث لعب صاحب الـ 24 عاما مع بيراميدز منذ انتقاله للفريق  في 169 مباراة، نجح في تسجل خلالها 48 هدفا وقدم 23 تمريرة.

بيراميدز يوافق على عرض الجزيرة لضم إبراهيم عادل 

وأنهى نادي بيراميدز اتفاقه مع الجزيرة الإماراتي بانتقال لاعبه إبراهيم عادل إلى صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إبراهيم عادل ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي 

وأنهى الناديان إجراءات الصفقة بموافقة اللاعب على انتقاله مقابل 5 ملايين دولار ليدخل قائمة أغلى الصفقات بالدوري المصري.

جاء ذلك رغم العروض الأوروبية التي تلقاها اللاعب مؤخرا لكن بيراميدز رأى أن المقابل المادي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب الدولي.

إبراهيم عادل من المريخ البورسعيدي إلي بيراميدز 

وبدأ إبراهيم عادل مسيرته الكروية بصفوف فريق نادي المريخ قبل أن ينتقل إلى بيراميدز وهو تحت 21 عاما في عام 2017- 2018.

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