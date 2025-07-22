جنايات القاهرة تؤجل محاكمة متهم بابتزاز فنان شهير لجلسة 20 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار عماد عيسى الخولي، أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز فنان شهير وتهديده بنشر مقاطع فيديو خاصة حصل عليها دون وجه حق، مقابل مبالغ مالية، وذلك لجلسة 20 أغسطس المقبل.

تفاصيل الواقعة حسب أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم "ع. س" قام، في بداية عام 2022، بتهديد فنان معروف، كتابةً، بإفشاء أمور خادشة للحياء، في مقابل الحصول على أموال، وذلك بعد أن حصل على مقاطع مرئية خاصة عبر وسائل إلكترونية.

وأضافت النيابة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه من خلال نقل وتداول مقاطع باستخدام أجهزة إلكترونية، وأرسلها عبر تطبيق واتس آب بغرض الابتزاز، وهدد بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يتم دفع مبالغ مالية له.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم أنشأ حسابًا خاصًا عبر الشبكة المعلوماتية لتسهيل ارتكاب تلك الأفعال، وقام بنشر صور تنتهك خصوصية المجني عليه، في مخالفة صريحة للقانون وقيم المجتمع.

شهادات وتحقيقات

أدلى المجني عليه بشهادته أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أن الواقعة جاءت على خلفية علاقة عمل سابقة نشبت خلالها خلافات، انتهت بأحكام قضائية لصالحه، ما دفع المتهم إلى استخدام وسائل التهديد لإجباره على دفع مبالغ مالية.

وأكد نقيب شرطة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – في شهادته – أن التحريات الفنية أثبتت صحة الواقعة، وحددت هوية المتهم، كما تم التأكد من استخدامه الهاتف المحمول محل الجريمة في تنفيذ تهديداته.

النيابة تطالب بالعقوبة القصوى

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة وانعكاساتها السلبية على الحياة الخاصة والقيم الأسرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.