استشهاد 63 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

كشفت مصادر طبية في فلسطين، أن 63 شخصا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم بينهم 26 من طالبي المساعدات.

مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: لا يجوز استهداف المدنيين في قطاع غزة

قالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، إنه لا يجوز استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى تدفق حر وآمن وسريع للمساعدات لـقطاع غزة.

قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن تبريره

وكانت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أكدت، اليوم الثلاثاء، أن قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن كالاس قولها: "إن جميع الخيارات مطروحة إذا لم تف إسرائيل بوعودها".

وأضافت: "تحدثت مجددا مع وزير خارجية إسرائيل لتأكيد تفاهمنا بشأن المساعدات".

وكانت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد شددت في وقت سابق، على ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

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