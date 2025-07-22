الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

لاعب غزل المحلة ينهي اتفاقه مع زد خلال الميركاتو الجاري

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

أنهى أحمد كاستيلو مدافع فريق نادي غزل المحلة، اتفاقه مع نادي زد إف سي، للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وتأتي الصفقة في ظل رغبة نادي زد في تدعيم خط الدفاع نظرا لرحيل محمد إسماعيل لاعب الفريق لنادي الزمالك.

صفقات جديدة في غزل المحلة

وكان غزل المحلة أعلن تعاقده من قبل مع 10 صفقات، وهم: أحمد شوشة مدافع الجونة بجانب أحمد عتمان جناح بلدية المحلة وأحمد العش مدافع البنك الأهلي.

وانضم أيضًا يوسف العزب لاعب وسط المقاولون العرب، بجانب محمد أرموشة لاعب المريخ البورسعيدي ومصطفى أوفا ظهير أيسر نادي العبور.

وأعلن غزل المحلة أيضًا التعاقد مع الكاميروني شي بوندي مهاجم نادي أسترس دي ياوندي والذي لعب من قبل في صفوف منتخب الشباب الكاميروني بجانب التنزاني رحيم شوماري ظهير أيسر نادي كي إم سي، ورزق باشا قادما من نادي كوم حمادة، عماد ميهوب من بيراميدز.

وكان نادي المحلة وافق على بيع الثنائي محمد أشرف بن شرقي وعمرو الجزار إلى نادي البنك الأهلي.

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