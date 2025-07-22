أسباب الشعور بالإرهاق بعد تناول الطعام بدلا من اكتساب الطاقة

يعانى العديد من الشباب والفتيات من الشعور بالإرهاق عقب تناول الطعام بدلا من الإحساس باكتساب الطاقة بالجسم وإكمال اعمال اليوم بكل نشاط وحيوية.

ويعتقد البعض أن سبب ذلك وجود مرض عضوى هو الذى يسبب ذلك دون وعى أن النظام الغذائي الخاطيء يمكن أن يكون سبب لهذه المشكلة.

أسباب الشعور بالارهاق عقب تناول الطعام

ويقول الدكتور محمد حلمى استشارى التغذية العلاجية، إن سبب الشعور بالارهاق عقب تناول الطعام يحدث نتيجة أن الوجبة التى تم تناولا ليست التى يحتاجها الجسم بل تكون فقط عبء على البنكرياس، ما يسبب الشعور بعدم وجود طاقة بالجسم رغم تناول الطعام.

واضاف حلمى، أن الوجبات العالية بالنشويات مثل الخبز الأبيض والأرز والمكرونة والسكر، ترفع الأنسولين سريعا ثم تخفيضه بشكل مفاجيء، ما يسبب الشعور بالخمول وكأن الشخص لم يأكل بعد، وهو رد فعل طبيعي للجسم على تناول الوجبات العالية

وتابع، أنه للتخلص من هذا الشعور يجب بدأ الوجبة بتناول البروتين وانواعه عديدة فهمنا اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك ويمكن أيضا تناول البروتين النباتي حسب الرغبة مع تناول الخضروات المختلفة، بشرط تقليل الكمية والأمثل هنا الكيف وليس الكم للحفاظ على نشاط الجسم وحيويته ومده بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها بدون سعرات حرارية عالية ترفع الوزن.

أسباب الشعور بالإرهاق عقب تناول الطعام

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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