الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب الشعور بالإرهاق بعد تناول الطعام بدلا من اكتساب الطاقة

الإرهاق
الإرهاق

يعانى العديد من الشباب والفتيات من الشعور بالإرهاق عقب تناول الطعام بدلا من الإحساس باكتساب الطاقة بالجسم وإكمال اعمال اليوم بكل نشاط وحيوية.

ويعتقد البعض أن سبب ذلك وجود مرض عضوى هو الذى يسبب ذلك دون وعى أن النظام الغذائي الخاطيء يمكن أن يكون سبب لهذه المشكلة.

أسباب الشعور بالارهاق عقب تناول الطعام 

ويقول الدكتور محمد حلمى استشارى التغذية العلاجية، إن سبب الشعور بالارهاق عقب تناول الطعام يحدث نتيجة أن الوجبة التى تم تناولا ليست التى يحتاجها الجسم بل تكون فقط عبء على البنكرياس، ما يسبب الشعور بعدم وجود طاقة بالجسم رغم تناول الطعام.

واضاف حلمى، أن الوجبات العالية بالنشويات مثل الخبز الأبيض والأرز والمكرونة والسكر، ترفع الأنسولين سريعا ثم تخفيضه بشكل مفاجيء، ما يسبب الشعور بالخمول وكأن الشخص لم يأكل بعد، وهو رد فعل طبيعي للجسم على تناول الوجبات العالية 

وتابع، أنه للتخلص من هذا الشعور يجب بدأ الوجبة بتناول البروتين وانواعه عديدة فهمنا اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك ويمكن أيضا تناول البروتين النباتي حسب الرغبة مع تناول الخضروات المختلفة، بشرط تقليل الكمية والأمثل هنا الكيف وليس الكم للحفاظ على نشاط الجسم وحيويته ومده بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها بدون سعرات حرارية عالية ترفع الوزن.

أسباب الشعور بالإرهاق عقب تناول الطعام 
أسباب الشعور بالإرهاق عقب تناول الطعام 

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

txt

أطعمة ومشروبات منعشة ومرطبة، في الصيف ولا تزيد الوزن

txt

بدون حرمان، أطعمة ومشروبات تساعد على إنقاص الوزن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارهاق الشعور بالإرهاق أسباب الشعور بالارهاق عقب تناول الطعام انقاص الوزن صحة الصحة الدكتور محمد حلمى

مواد متعلقة

مشروب طبيعي تناوليه مرة واحدة يوميا لإنقاص الوزن

أسباب زيادة الوزن على الميزان رغم إنقاص الدهون

10 عادات صحية تساعد على إنقاص الوزن الزائد بدون ريجيم

أخطاء شائعة فى الدايت تؤخر نزول الوزن

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة الصور المتداولة لأوائل الثانوية العامة 2025

القائمة تضم أكثر من 33 طالبا، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، اللينك والرابط الرسمي

بعد قليل، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

يعتمدها الوزير خلال ساعات، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2025

السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین

نتيجة الثانوية العامة 2025، التعليم تحسم موعد الإعلان وتكشف التفاصيل الكاملة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشاهير في المنام وعلاقتها بمساعدة صديق للخروج من أزمة

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

قيادات الأزهر يفتتحون المعرض الفني الرابع للمسابقة العالمية للوافدين "مواهب وقدرات"

المزيد
الجريدة الرسمية