فوائد الزعتر، يقوي المناعة ويذيب البلغم ويوسع الأوعية الدموية

فوائد الزعتر، الزعتر من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها نكهة مميزة وتستخدم فى الطهى وصناعة المخبوزات، وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد الزعتر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الزعتر، هو أحد الأعشاب العطرية التي تنتمي إلى عائلة النعناع، ويتميز برائحته الزكية ونكهته القوية، ويستخدم الزعتر منذ قرون في الطب الشعبي والطبخ، وله مكانة مميزة في الثقافات العربية والبحر الأبيض المتوسط، ولا يقتصر استخدامه على الطهي فقط، بل تتعدد فوائده لتشمل الصحة العامة، والعناية بالبشرة، وتقوية المناعة.

فوائد الزعتر للصحة

فوائد الزعتر للصحة

وأضافت مرام، أن من فوائد الزعتر التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي الزعتر على مضادات أكسدة قوية مثل الثيمول والكارفاكرول، وهي مركبات تساعد في محاربة الجذور الحرة وتعزيز جهاز المناعة، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة والالتهابات.

الزيوت العطرية في الزعتر، وعلى رأسها زيت الثيمول، تعرف بخصائصها المضادة للميكروبات، وقد أظهرت دراسات أن الزعتر يمكن أن يثبط نمو أنواع متعددة من البكتيريا والفيروسات، مما يجعله فعال في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا.

من أشهر استخدامات الزعتر في الطب الشعبي هو علاج السعال والاحتقان، حيث يعمل كمذيب طبيعي للبلغم، ويساعد في تهدئة التهاب الحلق ومجاري التنفس، ويمكن استخدامه كشاي دافئ أو غرغرة لعلاج التهابات الحلق.

الزعتر يعزز إنتاج العصارات الهضمية، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف الغازات والانتفاخ، كما يساهم في علاج حالات سوء الهضم واضطرابات القولون العصبي.

تشير بعض الدراسات إلى أن مستخلص الزعتر قد يساعد في توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، مما يجعله مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

يمتلك الزعتر خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيد في علاج حب الشباب وتنقية البشرة من الشوائب. كما يمكن استخدامه في عمل بخار الوجه لتنظيف المسام.

زيت الزعتر يساعد في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه. يدخل في تركيب العديد من الزيوت والمستحضرات الطبيعية للعناية بالشعر.

طرق استخدام الزعتر

وتابعت، أنه يمكن تناول الزعتر بطرق مختلفة، منها:-

شاي الزعتر، حيث ينفع الزعتر الطازج أو المجفف في ماء مغلي ويشرب لعلاج نزلات البرد والاحتقان.

زيت الزعتر، ويستخدم موضعيا لتخفيف آلام المفاصل أو مع الزيوت الأخرى للعناية بالبشرة.

الزعتر مع زيت الزيتون، وصفة شعبية مشهورة في بلاد الشام، تستخدم لتحسين الذاكرة وتنشيط الجسم.

مطحون الزعتر مع السمسم، يؤكل مع الخبز ويعتبر غذاء غني بالحديد والمعادن.

محاذير استخدام الزعتر

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه على الرغم من فوائد الزعتر العديدة، إلا أن الزعتر قد يسبب بعض التفاعلات الجانبية إذا تم تناوله بكميات كبيرة، مثل الحساسية أو تهيج المعدة، كما يجب على النساء الحوامل استشارة الطبيب قبل استخدام الزعتر بكثرة، خاصة في شكل زيت مركز.

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