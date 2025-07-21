إعلام عبري: حدث أمني ثانٍ اليوم في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بوقوع حدث أمني ثان في قطاع غزة.

مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في حدث أمني صعب في قطاع غزة

وأفادت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في حدث أمني صعب في قطاع غزة.

هبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية شمال شرقي مدينة خان يونس

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلي هبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

أفادت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة".

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