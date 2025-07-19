إعلام عبري: حدث أمني صعب في خان يونس

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بوقوع حدث أمني صعب في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

حدث أمني صعب في خان يونس

وأكد الإعلام العبري نقل جنود إسرائيليين مصابين عبر المروحيات إلى أحد المستشفيات جراء الحدث الأمني.

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

أفادت القناة 12 العبرية، الأحد الماضي، بأن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة".

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