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خارج الحدود

سرايا القدس: فجرنا آلية عسكرية صهيونية بدير البلح

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

 قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان اليوم الإثنين، إن مقاتليها فجروا عبوة في آلية عسكرية صهيونية أثناء توغلها جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): “مجاهدونا قنصوا جنديا صهيونيا كان يعتلي دبابة ميركافا في محيط مدرسة الناصرة بحي الشجاعية شرقي غزة”.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي  

وأضافت كتائب القسام: “استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس 3 دبابات ميركافا صهيونية بعبوتي شواظ وثاقب وقذيفة تاندوم في الشجاعية”.

وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف تجمع عسكري لجنود الاحتلال شرق منطقة جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون، بالتعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى.

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سرايا القدس غزة حركة الجهاد جيش الاحتلال المقاومة الفلسطينية كتائب القسام حماس

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