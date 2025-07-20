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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 58 ألفًا و895 شهيدًا

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 58895 شهيدا و140980 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023. 

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، ارتقاء 50 شهيدا منهم 40 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم في قطاع غزة.

وأكدت المصادر استشهاد 71 طفلا بسبب الجوع وسوء التغذية، موضحة أن هناك أكثر من 900 شهيد و6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش.

وقالت المصادر: إن المجاعة في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية وأكثر من مليوني إنسان يواجهون الجوع. 

 

 

ووجهت المصادر الصحفية نداء عاجلا لمطالبة الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات.

20 مصابا في مجمع ناصر الطبي

وأفادت تقارير إخبارية بوصول 20 إصابة، من بينهم أطفال إصاباتهم خطيرة إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهدافهم بقذائف وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال في منطقة الطينة جنوب خان يونس.

وفي الوقت ذاته، أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال شمال غربي مدينة غزة. 

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الشيخ رضوان الصحة في غزة جنوب خان يونس خان يونس شمال غربي مدينة غزة شرق خان يونس

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