الخميس 27 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الخروب في البيت، صحي ولذيذ الطعم

طريقة عمل الخروب،
طريقة عمل الخروب، فيتو

 طريقة عمل الخروب، من المشروبات الطبيعية الرمضانية، ويعتبر عصير الخروب بالنسبة للكثيرين هو المشروب المفضل عند الفطار في رمضان.

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كما أن عصير الخروب يمكن صنعه في البيت بكل سهولة، بدلًا من شرائه جاهز، كما أنه له العديد من الفوائد الصحية، فتناولك عصير الخروب بانتظام يمكنه أن يعالج العديد من الأمراض، ويمنح الجسم العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

الخروب
الخروب

طريقة عمل الخروب في البيت

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل عصير الخروب المجروش الطبيعي في البيت:


المكونات:

3 أكواب سكر

2 كوب خروب مجروش

3 أكواب ماء

 

الطريقة:

نضع كوبين من السكر على نار هادئة، ويضاف لهم الخروب، ونقلب حتى يكرمل السكر مع الخروب، ونحصل على لون غامق.


يضاف مقدار الماء، ثم نضيف الكوب الثالث من السكر، وعندما يصل إلى مرحلة الغليان، نحسب 20 دقيقة، ثم نطفيء النار.


نتركه ليهدأ قليلا، ثم نقوم بتصفيته بمصفاة سلك ضيقة.


نطحن الخروب الناتج عن التصفية، في الخلاط، ونقوم بتصفيته مرة أخرى على الشربات الناتج، وهذا السائل الناتج عن خلط الخروب الخام هو الذي يعطي اللون والمذاق القوي للخروب الطبيعي.


نضعه في زجاجة جافة ومعقمة، مع تصفيته مرة أخرى، وبذلك يكون شربات الخروب المركز جاهز لدينا، والذي يمكننا حفظه في الثلاجة، حتى نهاية الشهر الكريم.

 

تحضير كوب من الخروب

ولتحضير كوب من عصير الخروب السريع، نضع في الكوب حوالي ربعه من الشربات المركز، ونكمل الكوب بالماء المثلج، مع التقليب الجيد، ليكون لدينا كوب من عصير الخروب الطبيعي اللذيذ في أقل من دقيقة.  


طريقة عمل مشروب التمر الهندي
 

التمر هندي
التمر هندي

 

طريقة تحضير التمر هندي المركز
وهذا المشروب طبيعي، ولا تضاف له أي ألوان صناعية، أو محسنات طعم.

 

المكونات:
200 جرام تمر هندي طبيعي
3 أكواب من السكر 
3 أكواب من الماء 
عصير ليمونة

في وعاء نضع كمية السكر، ويضاف لها كمية الماء، ثم التمر هندي الطبيعي، ونحاول تفكيك قطعة التمر هندي قبل إشعال النار.


نترك المكونات على نار عالية، حتى يبدأ في الغليان، ثم نهدئ النار.


نترك التمر هندي على النار، لمدة ربع ساعة، مع المتابعة والتقليب، وإزالة "الريم" المتكون على السطح أولًا بأول.


نضيف عصير نصف الليمونة، ثم نرفعه بعيدا عن النار، ونتركه يهدأ قليلًا.


نبدأ في تصفية التمر هندي، بمصفاة ضيقة للغاية، لنتخلص من أي شوائب، وليكون لدينا التمر هندي المركز.


في زجاجة تم تعقيمها من قبل، نضع التمر هندي المركز، مع تصفيته مرة اخرى، ليكون لدينا مشروب التمر هندي المركز الطبيعي.

 

لتحضير كوب من التمر هندي:

ولعمل كوب من مشروب التمر هندي، يؤخذ ربع كوب من الشربات المركز، ونضيف له تكملة الكوب بالماء المثلج، ليكون لديك كوب من مشروب التمر هندي في ثواني معدودة.


ويمكنك إضافة مكعبات الثلج عند التقديم.

ملحوظة:
ما يخرج من تصفية التمر هندي لا نتخلص منه، فسنقوم بتزويده بالقليل من الماء، ونعصره في الخلاط، ونصفيه، ويكون لدينا مشروب تمر هندي طبيعي سريع التحضير.

طريقة تعقيم الزجاجة
بعد غسلها جيدا، وتركها تجف، نضعها في الفرن الساخن، لمدة 10 دقائق، ولكن بعد أن نطفئه.

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