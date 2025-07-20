الأحد 20 يوليو 2025
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خارج الحدود

إصابة نتنياهو بالتهاب في الأمعاء

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: إن نتنياهو يعاني من التهاب في الأمعاء.

وأضاف مكتب نتنياهو: "حالة رئيس الوزراء جيدة وسيمكث في المنزل لـ3 أيام".

عائلات الأسري الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإبرام صفقة تبادل شاملة للرهائن

وفي سياق آخر طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس السبت بإبرام صفقة تبادل شاملة والتوقف عن ممارسة الانتقائية بين الرهائن.

وأطلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة صرخة استغاثة جديدة، طالبت فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الحرب فورًا ومنح فريق التفاوض تفويضًا واضحًا لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وقف حرب غزة السبيل الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين

وقالت العائلات في بيان عاجل: "وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا إلى الوطن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك هذه الحقيقة، لكن نتنياهو يواصل التهرب منها".

وتابعت: "على نتنياهو أن يكف عن التسبب في انهيار المفاوضات، وأن يتخلى عن أسلوب الانتقائية، ويسعى بجدية لاتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب".

وطالبت العائلات القيادة السياسية الإسرائيلية بالتوقف عن المماطلة وإظهار نية حقيقية لإنهاء النزاع، محملةً نتنياهو مسؤولية استمرار الحرب وتعثر مسار التفاوض.

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