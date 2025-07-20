كيف يضع القانون التمويل الأجنبي تحت المجهر؟

منذ اندلاع موجات التغيير في المنطقة مطلع العقد الماضي، بات كل دولار يتجه نحو المجتمع المدني في مصر يخضع لفحص دقيق، لا يقل حساسية عن شحنة مواد استراتيجية.

ضوابط دعم الجمعيات الأهلية

التمويل الأجنبي، أو ما عرف رسميًا بـ"دعم الجمعيات الأهلية، لم يعد مجرد مسألة إدارية أو مالية، بل تحول إلى أحد الخطوط الحمراء التي تتقاطع فيها مفاهيم الأمن القومي، مع مطالب دعم التنمية، ومبادئ الشفافية العالمية.

في قلب هذه المعادلة المعقدة، يقف القانون رقم 149 لسنة 2019، واضعًا قواعد تفصيلية تحكم كل ما يدخل ويصرف داخل الجمعيات، من أصغر تبرع فردي إلى أكبر منحة دولية. الهدف المعلن: ضمان الشفافية، ومنع تسرب التمويل إلى أنشطة مشبوهة أو سياسية أو ذات طابع أيديولوجي.

ووفق القانون، لا يسمح لأي جمعية بالحصول على تمويل سواء من الداخل أو الخارج دون إخطار رسمي وتفصيلي لوزارة التضامن الاجتماعي، يشمل المصدر، والغرض، والمبلغ، وخطة الإنفاق.

لكن الأهم من ذلك، أن الوزارة تملك حق الرفض خلال 60 يومًا، وفي حال لم تصدر موافقة كتابية، يعتبر الطلب مرفوضًا تلقائيًا، دون إبداء أسباب.

خطوط حمراء في دعم الجمعيات الأهلية

لا تمويل من جهة أجنبية دون موافقة الدولة.

لا استخدام للأموال في أنشطة سياسية، دينية متطرفة، أو حزبية.

لا قبول لأي تبرعات مجهولة أو مشبوهة.

لا تمويل لكيانات غير مرخصة أو غير مسجلة.

لا إعادة توجيه الأموال دون موافقة رسمية مسبقة.

وتؤكد جهات رقابية أن هذه الشروط ليست تعسفية، بل ضرورية لحماية المجال الأهلي من الاختراق، خاصة في ظل تقارير استخباراتية عالمية سابقة أشارت إلى محاولات "تبييض أجندات سياسية" عبر ستار العمل المجتمعي.

وتحاول الحكومة بحسب تصريحات متكررة لمسؤولي وزارة التضامن خلق نوع من "الرقابة الإيجابية"، التي تسمح للجمعيات الجادة بالعمل دون تعطيل، وتضع في الوقت نفسه ضوابط صارمة تضمن ألا تستخدم الجمعيات كـ"حصان طروادة" لتمويلات غير مشروعة.

فالدولة ترحب بالدعم الخارجي الذي يصب في صالح المواطن، لكنها ترفض أن يكون هذا الدعم مشروطًا أو موجّهًا بطريقة تخدم أجندات خاصة على حساب السيادة الوطنية"، فالتمويل ليس مجرد رقم يصرف، بل قرار سياسي مقيد بحساسيات معقدة بين الاستقلال الأهلي، والاعتبارات الأمنية، والضغوط الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.