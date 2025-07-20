الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتقاء 50 شهيدا منهم 40 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم في غزة

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، ارتقاء 50 شهيدا منهم 40 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم في قطاع غزة.

واستشهد 71 طفلا بسبب الجوع وسوء التغذية، موضحة أن هناك أكثر من 900 شهيد و6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش.

وأوضحت أن المجاعة في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية وأكثر من مليوني إنسان يواجهون الجوع.

ووجهت المصادر الصحفية نداء عاجلا لمطالبة الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات.

20 مصابا في مجمع ناصر الطبي

وأفادت تقارير إخبارية بوصول 20 إصابة، من بينهم أطفال إصاباتهم خطيرة إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهدافهم بقذائف وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال في منطقة الطينة جنوب خان يونس.

وفي الوقت ذاته، أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال شمال غربي مدينة غزة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، استشهاد 136 مواطنا بنيران وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، بينهم 38 شهيدا من منتظري المساعدات، و3 أطفال بسبب سوء التغذية.

ففي جنوب القطاع، استشهد 32 مواطنا وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاقها النار على منتظري المساعدات شمال رفح. 

كما جرى انتشال 8 جثامين من بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، ومن تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي بالمدينة. 

واستشهد 21 مواطنا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وقرب صالة دريم غرب المدينة، وفي  منطقة الحي الياباني وأبراج طيبة

كما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا.  

وأفادت مصادر طبية بوفاة 3 أطفال نتيجة سوء التغذية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وسط القطاع، استشهد11 مواطنا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية تعود لعائلة عقل في بلدة الزوايدة. 

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال "بلوك 6" في مخيم البريج. واستشهد طفل برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج. وجرى انتشال 4 جثامين من مناطق متفرقة في المدينة.

كما استشهد 4 مواطنين بنيران الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى "المساعدات" بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة.

واستشهد 26 مواطنين، بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيل استهدف عدة مناطق في مدينة غزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إطلاق نار جنوب خان يونس شرق خان يونس شمال رفح قصف الاحتلال قطاع غزة

مواد متعلقة

الاحتلال يشن 75 غارة جوية على قطاع غزة

أزمات غزة وسوريا وليبيا والسودان تتصدر مباحثات السيسي وأمين عام جامعة الدول العربية

فاروق حسني: الثقافة خط الدفاع الأول ضد أي غزو وهذا سر حب مبارك لي

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

الأهلي يستعد لتوجيه الشكر رسميا لهذا اللاعب

أول تعليق من وزيرة البيئة بعد تقديم استقالتها من الحكومة

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

الأهلي ينتظر قيمة القسط الأول من صفقة وسام أبو علي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads