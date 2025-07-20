الأحد 20 يوليو 2025
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خارج الحدود

حصيلتها 90 شهيدا ومصابا، مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بسقوط 30 شهيدا ونحو 60 مصابا من طالبي المساعدات في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال شمال غربي مدينة غزة.
 

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر طبية في قطاع غزة، أن جثامين شهداء من طالبي المساعدات لا تزال في منطقة السودانية شمال مدينة غزة.
 

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مجمع الشفاء الطبي بغزة: نحن أمام إبادة جماعية

ومن جانبه، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: إن أعداد الوفيات بسبب الجوع ستتصاعد خلال الساعات المقبلة.
وأضاف: نحن أمام إبادة جماعية وقتل جماعي بتجويع سكان القطاع، وأفراد الطواقم الطبية والمرضى لم يتناولوا أي وجبة غذائية منذ يوم كامل.


وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي أنه خلال أقل من ساعة شهد المستشفى إدخال جثامين 16 شهيدا و80 مصابا بسبب الجوع.

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