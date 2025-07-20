الأحد 20 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تستقبل موجات إذاعة القرآن الكريم اليوم  الأحد 25 من شهر محرم 1447 هجرية  الموافق 20 يوليو، مجموعة من التلاوات على مدار الساعة بأصوات عمالقة دولة التلاوة في مقدمتهم الشيخ محمود على البنا ومحمود صديق المنشاوي.

 

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود على البنا  وما تيسر من سورة البقرة ( بمناسبة ذكراه )  30ق
19:16 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ   محمود على البنا  وما تيسر من سورتى الحاقة / نوح ( بمناسبة ذكراه )  45ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى النساء / الطارق  ( بمناسبة ذكراه )  40ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  حمدى الزامل  وما تيسر من سورة  الأنبياء   44ق
03:10(قبل الفجر) للشيخ على حزين  وما تيسر من سورة غافر 30 ق


 تلاوات المصحف المرتل اليوم الأحد ومواقيت إذاعتها كالتالي:


الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ  مصطفى اسماعيل  وما تيسر من سورة - التوبة ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ٠٨:٥٥ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورة - يونس ومدة التلاوة / ٢٩ ق
الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورتي - يونس - أول- هود ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورة - هود ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورتي - هود - أول- يوسف ومدة التلاوة / ٢٩ ق
الساعة / ١١:٥١ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورتي - يوسف - أول الرعد ومدة التلاوة / ٣٠ق
الساعة / ١٣:٤١ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورتي - الرعد - إبراهيم ومدة التلاوة / ۳۱ ق
الساعة / ١٥:٠٩ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سور - إبراهيم - الحجر - النحل ومدة التلاوة / ٢٩ق
الساحة / ۱۷:۲۹ / تلاوة للقارئ / مصطفی اسماعیل وما تيسر من سورة - النحل ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١٨:٠١ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورتي - النحل الإسراء ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورتي - الإسراء - الكهف ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ٠٢:٣٧ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورة - الكهف ومدة التلاوة / ٢٩ ق
الساعة / ٠٥:٢٣ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورتي مريم - أول طه ومدة التلاوة / ٢٩ ق
كما نلتقي مع فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية ورش في الساعة ٢٠:١٦
والتلاوة من / سورة النحل من آية 51 إل آية ۱۱4 تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف ومدة التلاوة ٣٢


كما نلتقي مع فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٢


والتلاوة من سورة مريم من آية ٥٦ إلى آية ٤٧ من سورة طه تسبقها تقدمة د / عبد الكريم صالح ومدة التلاوة ١٩ق


أما الختمة المرتلة


فتذاع في الساعة ٠١:٥٣ تلاوة للقارئ  محمود صديق المنشاوي  من الآية ۳۸ من سورة الحج وحتى الآية ٥١ من سورة المؤمنون/ ٢٩:٤٢ ق
 

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إذاعة القرآن الكريم الشيخ محمود على البنا محمود صديق المنشاوي

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