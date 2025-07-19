طالب بتوضيحات رسمية، الفاتيكان يشكك في رواية الاحتلال بشأن قصف كنيسة في غزة

أعرب الفاتيكان عن شكوكه حيال التصريحات الإسرائيلية التي وصفت قصف كنيسة كاثوليكية في قطاع غزة بأنه "خطأ غير مقصود"، مطالبا بتوضيحات رسمية وشاملة حول ملابسات الحادث.

الفاتيكان يشكك في الرواية الإسرائيلية بشأن قصف كنيسة في غزة



وقال الكاردينال بيترو بارولين أمين سر الفاتيكان في مقابلة مع قناة راي التلفزيونية الإيطالية، إن ما جرى يستدعي تفسيرا دقيقا من الجانب الإسرائيلي، في ظل الأنباء التي تفيد بمقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم على كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، إضافة إلى إصابة تسعة آخرين، بينهم كاهن الرعية الإيطالي.

وأضاف بارولين: "من المشروع تماما أن نشكك في أن ما حدث كان مجرد خطأ عسكري"، مشيرا إلى أن ردود الفعل والتصريحات الصادرة حتى الآن من الجانب الإسرائيلي غير كافية ولا ترقى إلى مستوى الحادث.

وتأتي هذه التصريحات بعد مكالمة هاتفية جرت بين البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعرب الأخير عن "أسفه العميق" لما جرى، دون تقديم تفسير مفصل حتى الآن.

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