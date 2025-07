When life gives you tangerine يتصدر، قائمة الفائزين بحفل "Blue Dragon" للمسلسلات

7/19/2025 1:46:56 AM

شهد فندق بارادايس سيتي في جونج-جو بإنشيون أمس، 18 يوليو، حفل توزيع جوائز "Blue Dragon Series Awards" بدورته الرابعة، والذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات التي تحتفي بالإبداع في المحتوى الترفيهي، وللعام الرابع على التوالي، أضفى الثنائي المتألق جون هيون مو ويونا رونقًا خاصًّا على الحفل بتقديمهما المميز.

"عندما تمنحك الحياة اليوسفي" يخطف الجائزة الكبرى

شهدت نسخة هذا العام تتويج مسلسل "When life gives you tangerine" من إنتاج نتفليكس بالجائزة الكبرى (الديسانج)، في اعتراف بتميزه الفني وقصته المؤثرة، وقد عبر بطل المسلسل، بارك بو جوم، عن بالغ امتنانه لهذا التكريم، قائلًا: “أتقدم بجزيل الشكر لطاقم العمل الذي عمل بجد طوال المواسم الأربعة. لقد كان شرفًا لي أن أجسّد شخصية جوان سيك. وقد تحقق ذلك بفضل الممثلين الأطفال والممثل بارك هاي جون”.

وحصد مسلسل "The Trauma Code: Heroes on Call" من نتفليكس أيضًا نصيبًا وافرًا من الجوائز، محققًا ثلاث جوائز عن جدارة. فاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل درامي، وعلّقت الرئيسة التنفيذية للاستوديو، كوون مي كيونغ، على هذا الإنجاز بقولها: "نحن ممتنون لأن الكثير من الناس تفاعلوا مع أهمية هذا المسلسل". وأشاد المخرج لي دو يون بالممثل جو جي هون، مؤكدًا دوره المحوري: "كلما ضللتُ طريقي في موقع التصوير، كان ركيزةً أساسيةً. أُهدي هذا التكريم للمشاهدين الذين تقبّلوا درامانا غير المثالية".

آيو وجو جي هون يتألقان بجوائز التمثيل

في إنجاز لافت، حصدت المغنية والممثلة آيو أول جائزة أفضل ممثلة في مسيرتها الفنية عن دورها في مسلسل "عندما تمنحك الحياة اليوسفي"، وقد عبرت آيو عن فخرها بهذا الدور قائلةً: "سيظل هذا العمل على الأرجح أكثر أعمالي فخرًا. لقد جعلني أشعر بحيوية وتعبير أكثر من أي وقت مضى." وأضافت: "إلى جميع أفراد عائلة إيسون الذين عاشوا حياتهم بحيوية في عالمٍ طلب منا البقاء غامضين، وإلى كل غوميونغ الذين غرسوا أحلامهم بجرأة، أُهدي احترامي وامتناني".

وعلى صعيد جوائز التمثيل الرجالية، فاز جو جي هون بجائزة أفضل ممثل عن دوره في "The Trauma Code: Heroes on Call". وقال جي هون: "إن تجسيد قصة مصورة ليس بالأمر الهيّن. شكرًا لكل من ساهم في جعلها واقعية، وخاصةً زميلي المخرج لي دو يون".

كما توجت يوم هاي ران بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كـ "غوانغ راي" في مسلسل "عندما تمنحك الحياة اليوسفي". وقد أبدت دهشتها وسعادتها قائلةً: "لم أتلقَّ هذا القدر من الدعم والثناء في حياتي. إنه لأمرٌ مُريع". ووجهت شكرها للكاتب والمخرج "على منحي هذا المشروع الفريد من نوعه".

ونال لي كوانغ سو جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل "كارما" على نتفليكس، مشاركًا الجمهور حكاية طريفة: "أخبرني دي أو أنه حلم بأنني متّ بسبب عدوى بعد خضوعي لعملية زراعة شعر. شتمني بشدة لكنه قال إنه حلم محظوظ. شكرًا لك يا دي أو!".

نجوم صاعدة وبرامج ترفيهية مميزة

وواصلت المواهب الشابة حصد الجوائز، حيث فاز تشو يونغ وو بجائزة أفضل ممثل جديد عن دوره كطبيب في مركز الصدمات "يانغ جاي وون". وعبر تشو عن امتنانه: "شكرًا لكم على إتاحة الفرصة لي لأعيش هذه الشخصية ومساعدتي في التطور من تشو يونغ وو كشخص إلى تشو يونغ وو كممثل".

وفي فئة البرامج الترفيهية، فاز برنامج "Culinary Class Wars" من نتفليكس بجائزة أفضل برنامج ترفيهي. وكشف المخرج كيم هاك مين عن رؤيته لمستقبل البرنامج: "حلمتُ ذات مرة أن ناتالي بورتمان علّقت على البرنامج. وقد تحقق هذا الحلم بطريقة ما". وأضاف: "بمساعدة 300 عضو من الفريق، حققنا هذا الحلم. الموسم الثاني قادم. سنعرض المزيد من الأطباق والمطاعم الرائعة".

كما تألقت لي سو جي من برنامج "SNL Korea" وكيان84 من برنامج "Kian's Bizarre B&B"، حيث فاز كل منهما بجائزة أفضل فنانة وأفضل فنانة على التوالي. وشكر كيان84 زميليه في البرنامج جين وجي يي أون، مؤكدًا: "لم يهربا من ذلك المنزل الغريب والتزما بالقواعد حتى النهاية. أعدكم بأن الجزء الثاني سيكون أفضل". وأشادت لي سو جي بالجهود الجماعية لفريقها، قائلةً: “أكثر من 200 شخص يسهرون لساعات متأخرة من الليل ليُضحكوا الجميع. نبذل قصارى جهدنا لتقديم كوميديا مثالية. إذا كنتم بحاجة إلى الضحك، تفضلوا بزيارة SNL”.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز التنين الأزرق للمسلسلات الرابعة

الجائزة الكبرى (ديسانغ): "عندما تمنحك الحياة اليوسفي" (نتفليكس)

أفضل مسلسل درامي: "رمز الصدمة: أبطال تحت الطلب" (نتفليكس)

أفضل برنامج منوعات: "حروب الطبقات الطهوية" (نتفليكس)

أفضل ممثلة: آي يو (عندما تمنحك الحياة اليوسفي)

أفضل ممثل: جو جي هون (رمز الصدمة: أبطال تحت الطلب)

أفضل فنانة: لي سو جي (SNL كوريا)

أفضل فنان: كيان84 (Kian's Bizarre B&B)

أفضل ممثلة مساعدة: يوم هاي ران (عندما تمنحك الحياة اليوسفي)

أفضل ممثل مساعد: لي كوانج سو (Karma)

جائزة أفضل موسيقى تصويرية شعبية: يونجون من فرقة TXT (مسلسل "سندريلا الساعة الثانية صباحًا")

نجوم Upbit الأكثر شعبية: بارك بو غوم، هيري، لي جون هيوك، آي يو

جائزة LG U+ للتأثير الجيد: جي يي أون (مسلسل "كيان بيزار بي آند بي")

أفضل ممثلة جديدة: كيم مين ها (مسلسل "حب قديم")

أفضل ممثل جديد: تشو يونج وو (مسلسل "رمز الصدمة: أبطال تحت الطلب")

أفضل فنانة جديدة: ميمي (مسلسل "كيان هو الرئيس التنفيذي")

أفضل فنان جديد: مون سانج هون (مسلسل "القائمة الفارغة لك")

