القائمة الكاملة لترشيحات جوائز Blue Dragon للمسلسلات في دورتها الرابعة

أعلنت جوائز التنين الأزرق للمسلسلات (Blue Dragon Series Awards) في دورتها الرابعة عن قائمة ترشيحاتها، التي تكرم أبرز الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية المنتجة خصيصًا لمنصات البث الرقمي، وتأتي هذه الجوائز التي أطلقتها شركة "سبورتس تشوسون" (Sports Chosun) – المنظمة أيضًا لجوائز التنين الأزرق السينمائية المرموقة – في سياق النمو المتزايد لقطاع البث عبر الإنترنت.

وتعد جوائز التنين الأزرق للمسلسلات أول حفل توزيع جوائز في كوريا مخصص لمنصات البث، وقد انطلقت نسختها الأولى في عام 2022. وتهدف هذه الجوائز إلى الاحتفاء بالإبداع والتميز في المسلسلات الدرامية وبرامج المنوعات التي تقدمها خدمات البث المتنوعة.

وتم اختيار المرشحين بناءً على تصويت الجمهور عبر الإنترنت، والذي أُجري في الفترة من 11 إلى 24 يونيو. بالإضافة إلى ذلك، شملت عملية التقييم آراء مراسلي الأخبار الترفيهية لصحيفة "سبورتس تشوسون" واستطلاعات لخبراء الصناعة، وذلك للمحتوى الأصلي الذي صدر خلال الفترة من 1 يونيو 2024 إلى 31 مايو 2025.

قائمة الترشيحات الكاملة

قائمة المرشحين في الفئات المختلفة:

أفضل دراما:

"شؤون عائلية" (Family Matters)

"طريق العودة إلى الحب" (Way Back Love)

"الكرمة" (Karma)

"رمز الصدمة: الأبطال عند الاتصال" (Shock Code: Heroes On Call)

"عندما تمنحك الحياة اليوسفي" (When Life Gives You Tangerines)

أفضل ممثل:

بارك بو جوم (Park Bo Gum) عن دوره في "عندما تمنحك الحياة اليوسفي"

بارك هاي سو (Park Hae Soo) عن دوره في "الكرمة"

لي بيونغ هون (Lee Byung Hun) عن دوره في "لعبة الحبار 2" (Squid Game 2)

لي جون هيوك (Lee Jun Hyuk) عن دوره في "دونغجاي، الطيب أم الوغد" (Dongjae, The Good or The Bastard)

جو جي هون (Ju Ji Hoon) عن دوره في "رمز الصدمة: الأبطال عند الاتصال"

أفضل ممثلة:

بارك أون بين (Park Eun Bin) عن دورها في "سكين مفرط" (Hyper Knife)

سيو هيون جين (Seo Hyun Jin) عن دورها في "الصندوق" (Trunk)

آيو (IU) عن دورها في "عندما تمنحك الحياة اليوسفي"

هيري (Hyeri) عن دورها في "منافسة ودية" (Friendly Rivalry)

تشا جو يونغ (Cha Joo Young) عن دورها في "الملكة المتوجة" (The Queen Who Crowns)

أفضل ممثل مساعد:

بارك بيونغ أون (Park Byung Eun) عن دوره في "سكين مفرط"

يون كيونغ هو (Yoon Kyung Ho) عن دوره في "رمز الصدمة: الأبطال عند الاتصال"

لي كوانغ سو (Lee Kwang Soo) عن دوره في "الكرمة"

لي جون يونغ (Lee Jun Young) عن دوره في "البطل الضعيف الموسم 2" (Weak Hero Class 2)

تشوي داي هون (Choi Dae Hoon) عن دوره في "عندما تمنحك الحياة اليوسفي"

أفضل ممثلة مساعدة:

غونغ سونغ يون (Gong Seung Yeon) عن دورها في "الكرمة"

كيم جوك هي (Kim Kook Hee) عن دورها في "شؤون عائلية"

كلاوديا كيم (Claudia Kim) عن دورها في "مخلوق كيونغسونغ 2" (Gyeongseong Creature 2)

يوم هاي ران (Yeom Hye Ran) عن دورها في "عندما تمنحك الحياة اليوسفي"

يونغ أون تشاي (Jung Eun Chae) عن دورها في "شرفك" (Your Honor)

أفضل ممثل جديد:

كانغ يو سيوك (Kang You Seok) عن دوره في "عندما تمنحك الحياة اليوسفي"

لومون (Lomon) عن دوره في "شؤون عائلية"

باي هيون سيونغ (Bae Hyeon Seong) عن دوره في "مخلوق كيونغسونغ 2"

تشو يونغ وو (Cho Young Woo) عن دوره في "رمز الصدمة: الأبطال عند الاتصال"

هيو نام جون (Heo Nam Jun) عن دوره في "شرفك"

أفضل ممثلة جديدة:

كيم مين ها (Kim Min Ha) عن دورها في "طريق العودة إلى الحب"

لي سو هيون (Lee Soo Hyun) عن دورها في "شؤون عائلية"

بارك لي يي (Park Lee Yi) عن دورها في "الملكة المتوجة"

تشونغ سو بين (Jung Su Bin) عن دورها في "منافسة ودية"

ها يونغ (Ha Young) عن دورها في "رمز الصدمة: الأبطال عند الاتصال"

أفضل برنامج منوعات:

"نزل كيان الغريب" (Kian’s Bizarre B&B)

"خطة الشيطان: غرفة الموت" (The Devil’s Plan: Death Room)

"اسمي غابرييل" (My Name Is Gabriel)

"لعبة الدم 3" (Bloody Game 3)

"حروب فئة الطهي" (Cooking Class Wars)

أفضل فنان ترفيهي (ذكور):

كيان84 (Kian84) عن برنامجه "نزل كيان الغريب"

كيم وان هون (Kim Wan Hoon) عن "SNL كوريا 6" و"SNL كوريا 7"

شين دونغ يوب (Shin Dong Yup) عن "SNL كوريا 6" و"SNL كوريا 7"

جانغ دونغ مين (Jang Dong Min) عن "لعبة الدم 3"

تشو سونغ هون (Choo Sung Hoon) عن "جربها؟ تشو-راي!" (Try It? Choo-Ry!)

أفضل فنانة ترفيهية (إناث):

غابي (Gabee) عن "اسمي غابرييل"

أوم جي يون (Uhm Ji Yoon) عن "أن تصبح مهووسًا بالبيسبول" (To Become a Baseball Nerd)

لي سو جي (Lee Soo Ji) عن "SNL كوريا 6" و"SNL كوريا 7"

هيري (Hyeri) عن "عملاء الغموض" (Mystery Agents)

جي يي يون (Jiyeon) عن "نزل كيان الغريب"

أفضل فنان ترفيهي جديد (ذكور):

سونغ مون هون (Song Moon Hoon) عن "قائمة طعامك الفارغة" (Your Empty Menu)

يون نام أو (Yoon Nam Woo) عن "حروب فئة الطهي"

لي جين هيوك (Lee Jin Hyuk) عن "SNL كوريا 6" و"SNL كوريا 7"

جونغ غون وو (Jung Geun Woo) عن "عطلة كيم سونغ غون الشتوية" (Kim Seong Geun’s inter Vacation)

جونغ هيون جيو (Jung Hyun Gyu) عن "خطة الشيطان: غرفة الموت"

أفضل فنانة ترفيهية جديدة (إناث):

ميمي (Mimi) عن "كيان هو الرئيس التنفيذي" (Kian is CEO)

وون سو هاي (Won Su Hye) عن "SNL كوريا 6"

يون سو هي (Yoon Soo Hee) عن "خطة الشيطان: غرفة الموت"

ريسابيه (Risabae) عن "المؤثر" (The Influencer)

تسوكي (Tsuki) عن "عالم الزومبي: دم جديد" (Zombieverse: New Blood)

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز التنين الأزرق للمسلسلات في دورته الرابعة في 18 يوليو، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية.

