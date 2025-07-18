أخبار مصر اليوم، موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025، إغلاق 12 منشأة طبية غير مرخصة بالبحيرة، حالة الطقس غدا السبت، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، 43 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا السبت، وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025

وبشأن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025، وبحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفين على 3 أيام متتالية.

تنسيق الجامعات 2025 ، أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن أهم التحديثات التي طرأت على نظام قواعد قبول طلاب الثانوية العامة او ما يعادلها والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم البدوي عن أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظات الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، ومحافظة البحر الأحمر.

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أهمية قاعدة بيانات الناخبين والمشاركة في العملية الانتخابية.

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن قيام رجال الدفاع المدني بإنقاذ أربعة مواطنين من عقار الساحل، حيث تم نقل ثلاث حالات إلى مستشفى الساحل، بينما تلقى أحد المصابين الإسعافات اللازمة في موقع الحادث، كما تم استخراج جثة من تحت الأنقاض.

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 12 منشأة طبية غير مرخصة والقبض على شخص ينتحل صفة طبيب بالبحيرة.

بدأت أجهزة محافظة القاهرة في رفع الآثار الناتجة عن العقار المنهار بمصر القديمة، حيث تم الاستعانة بلودرات لرفع الأنقاض لفتح حركة المرور بالشارع.

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ٤٣ ألف طالب وطالبة.

تابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جهود قوات الحماية المدنية في التعامل مع العقار المنهار بحي الساحل.

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