إصابة شخصين في حادث انهيار عقار مصر القديمة

أصيب شخصان في حادث انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة مصر القديمة.

انهيار عقار بمصر القديمة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة مصر القديمة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار.

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