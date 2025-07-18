الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: إغلاق 12 منشأة طبية غير مرخصة والقبض على شخص ينتحل صفة طبيب بالبحيرة

حملات تفتيش على المنشآت
حملات تفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالبحيرة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 12 منشأة طبية غير مرخصة والقبض على شخص ينتحل صفة طبيب بالبحيرة.

وذلك خلال جولة مرورية على المنشآت الطبية الخاصة بمنطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة

تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنه للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة، نفذت حملة تفتيشية واسعة  أسفرت عن غلق 12 منشأة طبية وتوجيه الإنذار لـ4 آخرين بسرعة تلافي المخالفات.

إصدار قرار غلق لمركزي "الهدى للنساء والتوليد"

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تم إصدار قرار غلق لمركزي "الهدى للنساء والتوليد"، و"قصر السلامة للنساء والتوليد، كما تم إصدار قرارات غلق لـ10 عيادات خاصة مخالفة للاشتراطات الصحية والتراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

وتابع "زكي"، أنه خلال المرور تم توجيه إنذار لـ 4 منشآت طبية خاصة لتلافي المخالفات، وهم معملين ومركز للنساء والتوليد وعيادة خاصة، مشيرًا إلى ضبط فني عظام وجبس ينتحل صفة طبيب ويدير مركز أشعة، لافتا الى أنه تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب بالمخالفة للقانون وغلق وتشميع المركز.

نصائح مهمة لتفادي مخاطر الموجة الحارة على الصحة

الصحة تحذر كبار السن والأطفال من الخروج في الطقس الحار.. توجه نصائح مهمة لتبريد الجسم.. وتؤكد: التعرض لأشعة الشمس يزيد من تفاقم الأمراض المزمنة

وأكد «ذكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تم رصدها خلال المرور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية ادارة العلاج الحر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة انتحال صفة طبيب حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء لوزارة الصحة والسكان مزاولة المهنة مركز للنساء والتوليد

مواد متعلقة

الصحة تحذر كبار السن والأطفال من الخروج في الطقس الحار.. توجه نصائح مهمة لتبريد الجسم.. وتؤكد: التعرض لأشعة الشمس يزيد من تفاقم الأمراض المزمنة

الصحة: رفع درجة الاستعداد في المستشفيات لاستقبال مرضى ضربات الشمس

3 نصائح للحماية من الإصابة بالإجهاد الحراري

التأمين الصحي الشامل يعلن عن تعاقدات جديدة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة

نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمطروح ويوجه بتعزيز الخدمات

أسباب انتفاخ البطن، وأهم طرق العلاج

7 أعراض لمرض هشاشة العظام عند الأطفال، يجب ألا تتجاهلها

«هرمل» يطلق جرس إنذار!.. شكاوى مرضى الأورام  من تأخر إصدار قرارات العلاج ونقص الأدوية..وجنون أسعارها يكشف فشل «تأجير المستشفيات الحكومية»

الأكثر قراءة

طلاب "زراعة المنوفية" مستاؤون بسبب الإعلان عن "السمر كورس" قبل نتائج الترم الثاني

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الموافقة على إعارة وسام أبو علي لـ نادي كولومبوس

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا ومدربه المفضل (فيديو)

"لعيبة ملهمش أمان"، تعليق ناري لـ سيد عبد الحفيظ على اقتراب حمدي فتحي من بيراميدز

الدفاع المدني السوري يعلن اختطاف مسئول كبير أثناء مهمة إنسانية في السويداء

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

حكم صيام يوم الجمعة منفردًا

المزيد
الجريدة الرسمية