إخلاء المنازل المجاورة لعقار الساحل المنهار (صور)

تابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جهود قوات الحماية المدنية في التعامل مع العقار المنهار بحي الساحل.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بوجود انهيار جزئي بعقار بزقاق الصباغ - داير الناحية- الساحل، على عقار مجاور وجميعهم عقارات قديمة عبارة عن حوائط حامله وأسقف خرسانية.

انهيار عقار بالساحل

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أفراد، واستخراج حالة وفاة واحدة حتى الآن.

وكان مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أكد أن العقار الذى انهار بمنطقة الساحل بشبرا، عقار قديم، موضحا أن أجهزة الحى ورجال الحماية المدنية تتواجد الآن بموقع الانهيار.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أنه تم قطع المرافق عن العقار المنهار، ويتواجد الآن رجال طوارئ الغاز وسيارات الإسعاف.

كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار والمكون من 3 طوابق.

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