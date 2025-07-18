الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إخلاء المنازل المجاورة لعقار الساحل المنهار (صور)

انهيار عقار بالساحل،
انهيار عقار بالساحل، فيتو

تابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جهود قوات الحماية المدنية في التعامل مع العقار المنهار بحي الساحل.

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

إصابة شخصين في حادث انهيار عقار مصر القديمة

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بوجود انهيار جزئي بعقار بزقاق الصباغ - داير الناحية- الساحل، على عقار مجاور وجميعهم عقارات قديمة عبارة عن حوائط حامله وأسقف خرسانية.

انهيار عقار بالساحل 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أفراد، واستخراج حالة وفاة واحدة حتى الآن. 

وكان مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أكد أن العقار الذى انهار بمنطقة الساحل بشبرا، عقار قديم، موضحا أن أجهزة الحى ورجال الحماية المدنية تتواجد الآن بموقع الانهيار.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أنه تم قطع المرافق عن العقار المنهار، ويتواجد الآن رجال طوارئ الغاز وسيارات الإسعاف.

كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار والمكون من 3 طوابق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة انهيار عقار بالساحل د إبراهيم صابر محافظ القاهرة قوات الحماية المدنية محافظة القاهرة

مواد متعلقة

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في مصر القديمة

الأكثر قراءة

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن عقار شبرا المنهار

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

أسماء المرشحين بانتخابات الشيوخ في المنوفية والغربية وكفر الشيخ

أزمة وسام أبو علي تؤجل قرار رحيل مهاجم الأهلي إلى بايرن ميونيخ

الصور الأولى لانهيار عقار شبرا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المادية والصحية

تفسير رؤية الشيطان في المنام وعلاقتها بمواجهة الشر والابتعاد عن المعاصي

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

المزيد
الجريدة الرسمية