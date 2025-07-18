أهم تحديثات نظام قواعد قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها والشهادات الفنية

تنسيق الجامعات 2025، أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن أهم التحديثات التي طرأت على نظام قواعد قبول طلاب الثانوية العامة او ما يعادلها والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025.

بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية

يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها الأدبي والعلمي) عام ٢٠٢٥ (انظام حديث - نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول. مع مراعاة ما يلي:

أعداد مستقلة لكل نوع (حديث - قديم للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والمتقدمين هذا العام.

تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع.

يتم تحديد عدد الطلاب المنتسبين وفقا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲٥ عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.

قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات فرنسي عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يشعب اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وشريط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن (210) ووفقا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى الجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (الماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية وطبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن (٦٥) ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

بالنسبة للشهادة الثانوية الأزهرية

يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام ٢٠٢٥ عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى الجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

نظام قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات 2025

وفقا للقرار الجديد يتم قبول طلاب الشهادات الفنية الحاصلين على الشهادة عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويقبل التنسيق طلاب الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي "شعبة ترميم أثار" - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام ۲۰۲٥ بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲٥، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.

ضوابط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات

فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة، التربية، الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية -الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة.

التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي بمجموع درجات ۷۰% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.

كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع ۷۵% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

ويرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر في مدى تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم هؤلاء الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي.

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات

يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلي:

يتم تجميع الجامعات بالنسبة للإدارات التعليمية في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (1) قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة (ب) كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع في المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (1) إجبارية وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (1) عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ) باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية حيث أنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات فإن المنطقة الجغرافية (أ) في التوزيع الجغرافي هي الإدارة التعليمية التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية. وبالنسبة لطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية وسنتان يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن البيانات الواردة من المعهد الحاصل منه الطالب على الدبلوم.

وبالنسبة للمدارس الداخلية الرياضية والعسكرية والمتفوقين ومدارس النيل يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية الحاصل عليها.

وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) (هي المحافظة التي يرغب الطالب في أن تكون محل إقامته عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق.

اعتبار محافظتي القاهرة - الجيزة نطاق جغرافي واحد، ويضم جامعات القاهرة - عين شمس - حلوان) كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك الكليات التابعة الجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي على الا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.

يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

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