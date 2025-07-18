الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الإسعاف: مصرع شخص وإصابة 4 آخرين حصيلة أولية لـ ضحايا عقار الساحل المنهار (صور)

مصرع شخص وإصابة 4
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين حصيلة أولية لـ ضحايا عقار الساحل

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن قيام رجال الدفاع المدني بإنقاذ أربعة مواطنين من عقار الساحل، حيث تم نقل ثلاث حالات إلى مستشفى الساحل، بينما تلقى أحد المصابين الإسعافات اللازمة في موقع الحادث، كما تم استخراج جثة من تحت الأنقاض.

وانتشر العشرات من الأطقم الإسعافية في موقعي انهيار عقارين، أحدهما بمنطقة الساحل في حي شبرا، والآخر بحي مصر القديمة، وذلك عقب تسجيل غرف القيادة والتحكم بهيئة الإسعاف المصرية استغاثة تفيد بوقوع انهيارين متزامنين بفاصل زمني يقارب عشرين دقيقة.

تأمين جهود البحث والإنقاذ ومساندة رجال الدفاع المدني في تنفيذ عمليات الإخلاء

ويتابع الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تطورات الحادثين وعمليات إخلاء المصابين إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تأمين جهود البحث والإنقاذ ومساندة رجال الدفاع المدني في تنفيذ عمليات الإخلاء الطبي السليم للمصابين. 

كما وجه بمتابعة حالات المصابين، مع الاستعداد لتحويلهم إلى مستشفيات أخرى في حال تطلّب الأمر ذلك.

من جانب آخر تواصل الأطقم الإسعافية دعمها لجهود الدفاع المدني بمحيط عقار مصر القديمة، حيث لم يتم تسجيل إخلاء أي مصابين حتى الآن في عقار مصر القديمة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسعاف المصرية الإسعاف الساحل هيئة الإسعاف المصرية ضحايا عقار مصر القديمة عقار مصر القديمة عقار مصر القديمة المنهار مصر القديمة مستشفى الساحل

مواد متعلقة

الصحة تحذر كبار السن والأطفال من الخروج في الطقس الحار.. توجه نصائح مهمة لتبريد الجسم.. وتؤكد: التعرض لأشعة الشمس يزيد من تفاقم الأمراض المزمنة

الصحة: رفع درجة الاستعداد في المستشفيات لاستقبال مرضى ضربات الشمس

3 نصائح للحماية من الإصابة بالإجهاد الحراري

التأمين الصحي الشامل يعلن عن تعاقدات جديدة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة

نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمطروح ويوجه بتعزيز الخدمات

أسباب انتفاخ البطن، وأهم طرق العلاج

7 أعراض لمرض هشاشة العظام عند الأطفال، يجب ألا تتجاهلها

«هرمل» يطلق جرس إنذار!.. شكاوى مرضى الأورام  من تأخر إصدار قرارات العلاج ونقص الأدوية..وجنون أسعارها يكشف فشل «تأجير المستشفيات الحكومية»

الأكثر قراءة

طلاب "زراعة المنوفية" مستاؤون بسبب الإعلان عن "السمر كورس" قبل نتائج الترم الثاني

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الموافقة على إعارة وسام أبو علي لـ نادي كولومبوس

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا ومدربه المفضل (فيديو)

"لعيبة ملهمش أمان"، تعليق ناري لـ سيد عبد الحفيظ على اقتراب حمدي فتحي من بيراميدز

الدفاع المدني السوري يعلن اختطاف مسئول كبير أثناء مهمة إنسانية في السويداء

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

حكم صيام يوم الجمعة منفردًا

المزيد
الجريدة الرسمية