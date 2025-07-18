الإسعاف: مصرع شخص وإصابة 4 آخرين حصيلة أولية لـ ضحايا عقار الساحل المنهار (صور)

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن قيام رجال الدفاع المدني بإنقاذ أربعة مواطنين من عقار الساحل، حيث تم نقل ثلاث حالات إلى مستشفى الساحل، بينما تلقى أحد المصابين الإسعافات اللازمة في موقع الحادث، كما تم استخراج جثة من تحت الأنقاض.

وانتشر العشرات من الأطقم الإسعافية في موقعي انهيار عقارين، أحدهما بمنطقة الساحل في حي شبرا، والآخر بحي مصر القديمة، وذلك عقب تسجيل غرف القيادة والتحكم بهيئة الإسعاف المصرية استغاثة تفيد بوقوع انهيارين متزامنين بفاصل زمني يقارب عشرين دقيقة.

تأمين جهود البحث والإنقاذ ومساندة رجال الدفاع المدني في تنفيذ عمليات الإخلاء

ويتابع الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تطورات الحادثين وعمليات إخلاء المصابين إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تأمين جهود البحث والإنقاذ ومساندة رجال الدفاع المدني في تنفيذ عمليات الإخلاء الطبي السليم للمصابين.

كما وجه بمتابعة حالات المصابين، مع الاستعداد لتحويلهم إلى مستشفيات أخرى في حال تطلّب الأمر ذلك.

من جانب آخر تواصل الأطقم الإسعافية دعمها لجهود الدفاع المدني بمحيط عقار مصر القديمة، حيث لم يتم تسجيل إخلاء أي مصابين حتى الآن في عقار مصر القديمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.