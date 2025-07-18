الجمعة 18 يوليو 2025
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أخبار مصر

أسماء المرشحين بالأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر في انتخابات الشيوخ

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم البدوي عن اسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظات الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، ومحافظة البحر الأحمر. 

 

وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم الجمعة الموافق ١٨ من يوليو ۲۰۲۵ عن القائمة النهائية لأسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ۲۰۲۵ وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت اليها، وبلغ عدد المترشحين على المقاعد الفردية ٤٢٨ مرشحًا، منهم ۱۸٦ مرشحًا مستقلًا، و٢٤٢ مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

 

وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة ١٤ يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

 

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥.

 

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