رسالة غامضة من أحمد سيد زيزو بعد وصول الأهلي إلى تونس

نشر أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة له خلال رحلة بعثة الأهلي إلي تونس، لخوض معسكر تدريبي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وعلق أحمد زيزو علي الصورة بعبارة قال فيها: "يسخرون مما يخشونه وينتقدون ما لا يستطيعون الوصول إليه".

قائمة الأهلي المسافرة لتونس

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي التى تتواجد في تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث يستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري.

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