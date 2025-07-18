سقوط 3 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، سقوط 3 شهداء بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي مدينة غزة.

وكانت قد أعلنت مصادر في مستشفيات غزة، عن سقوط 35 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع منذ فجر اليوم بينهم 10 من طالبي المساعدات.

واستشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 5 مواطنين بينهم 3 نساء وطفل، وأكثر من 20 مصابًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس.

وأضافت أن مواطنة ونجلها قتلا وأصيب 9 آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال مدرسة الحناوي شمال غرب خان يونس، كما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب الأرض الطيبة بمواصي خان يونس.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائفها بالتزامن مع إطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية والغربية والشمالية من مدينة غزة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 56 مواطنًا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.