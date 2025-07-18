الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد كواليس سفر بعثة الأهلي لتونس لخوض معسكر إعداد استعدادا للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي

نشر حساب النادي الأهلي، الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كواليس رحلة الفريق لتونس، استعدادا لخوض معسكر الإعداد استعدادا للموسم الجديد. 

ونشر حساب الأهلي فيديو لكواليس سفر البعثة، وعلق عليها: "كواليس سفر فريقنا لتونس". 

 قائمة الأهلي المسافرة لتونس 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي التى تتواجد في تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث يستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي الشناوي

مواد متعلقة

جماهير الأهلي تتهافت على التقاط الصور التذكارية مع بن رمضان (فيديو)

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراتي معسكر تونس

الأكثر قراءة

طلاب "زراعة المنوفية" مستاؤون بسبب الإعلان عن "السمر كورس" قبل نتائج الترم الثاني

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الموافقة على إعارة وسام أبو علي لـ نادي كولومبوس

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا ومدربه المفضل (فيديو)

الدفاع المدني السوري يعلن اختطاف مسئول كبير أثناء مهمة إنسانية في السويداء

بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

"لعيبة ملهمش أمان"، تعليق ناري لـ سيد عبد الحفيظ على اقتراب حمدي فتحي من بيراميدز

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

حكم صيام يوم الجمعة منفردًا

المزيد
الجريدة الرسمية