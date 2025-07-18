الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

بحضور محمد يوسف، ريبيرو يجتمع بجهازه المعاون لبحث برنامج تدريبات الأهلي في تونس

ريبيرو
ريبيرو

عقد الإسباني ريبيرو المدير الفني للأهلي جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي والجهاز المعاون للمدرب الإسباني فور الوصول إلى تونس من أجل الاتفاق على برنامج تدريب الفريق اليوم في معسكر تونس الذي انطلق صباح اليوم استعدادا للموسم الجديد.

كما حرص السفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي؛ لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

رحب السفير المصري في تونس بـمحمود الخطيب، رئيس  النادي الأهلي الذي يرافق البعثة، واطمأن على إنهاء إجراءات الدخول والتحرك إلى فندق الإقامة.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد وصلت منذ قليل إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري، ويتضمن عددًا من المباريات الودية.

كان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.

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الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو معسكر الأهلي

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