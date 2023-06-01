الخميس 01 يونيو 2023
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صحة ومرأة

أعراض ارتفاع الكوليسترول وأفضل وأسرع طرق العلاج

اعراض ارتفاع الكوليسترول
اعراض ارتفاع الكوليسترول واعراضه، فيتو

اعراض ارتفاع الكوليسترول، قد تكون غير واضحة للبعض، مما يجعلهم أحيانا مصابين بهذه المشكلة الصحية، دون أن يدركوا ذلك، وارتفاع الكوليسترول من المشاكل الصحية التي يواجهها كبار السن بشكل خاص، وكذلك من يعتمدون في أكلاتهم على تناول كميات كبيرة من الدهون غير الصحية.

 

 والكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في الدم، تساعد الجسم في بناء الخلايا الصحية، وارتفاع الكوليسترول في الدم عن معدلاته الطبيعية يؤدي إلى تكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تدفق الدم في الشرايين، مما يؤدي في النهاية إلى الاصابة بالجلطات، التي تسبب الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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اعراض ارتفاع الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول وايباب

وتشير دكتورة هدى مدحت اخصائية التغذية العلاجية، إلى أنه من الصعب اكتشاف ارتفاع الكوليسترول في الدم في بداياته، فلا يتم اكتشافه إلا بعد تكون "البلاك" في الشرايين، وهذا يعني الوصول إلى مرحلة خطيرة في المرض.

 

تضيف دكتورة هدى، أنه يمكن اكتشاف ارتفاع الكوليسترول من خلال اعراض ارتفاع الكوليسترول، التي تستعرضها في السطور التالية:

 

 

الام شديدة في الصدر: 

فهذا يعني إحتمالية الإصابة بذبحة صدرية نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول.

 

الغثيان:

أيضًا يسبب ارتفاع الكوليسترول بعض الإضطرابات في المعدة والأمعاء، والناتجة عن الطعام الدسم.

 

الشعور بالتعب الشديد: 

وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، حيث أن ارتفاع الكوليسترول يؤثر على إنتاج الهرمونات الهامة من قبل الغدة الدرقية.

 

ضيق التنفس: 

والناتج عن وجود مشكلة في تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول به.

 

نصائح للحفاظ على الكوليسترول 

وتؤكد دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن بكل سهولة الحفاظ على الكوليسترول في معدلاته الطبيعية، من خلال الالتزام ببعض العادات الغذائية البسيطة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

الابتعاد عن الدهون الضارة، والأغذية التي تحتوي على الأحماض الدهنية المشبعة؛ كالدهون الحيوانية كالسمنة والزبد والقشطة، واستبدال ذلك بزيت الذرة أو عباد الشمس أو الزيتون.

 

الإكثار من تناول الألياف الغذائية، الموجودة في الخضراوات والفواكه الطازجة.

 

التقليل من تناول اللحوم الحمراء، وخاصة الدسمة منها، واستبدالها بالأسماك أو الدواجن، مع ضرورة الإكثار من البروتينات النباتية مثل عيش الغراب والبقوليات.

 

منتجات الألبان لابد أن تكون خالية من الدسم، فالإكثار من الألبان خالية الدسم مفيد؛ لأنها تحتوي على الكالسيوم، وهو مفيد في خفض ضغط الدم.

 

تجنب زيادة الوزن، وذلك بالاعتدال في كمية الطعام، وعدم الاكثار من الدهون والكربوهيدرات والسكريات.

 

تنظيم السكر والضغط؛ لأنهما من عوامل الخطر، وزيادة حدوث تصلب الشرايين وتراكم الدهون.

 

الابتعاد عن التدخين، لأنه ثبت علميا أن معدل حدوث الجلطات في المدخنين أكثر من ثلاثة اضعاف عنها في غير المدخنين.. فهناك ارتباط وثيق بين التدخين وبين ترسب الكوليسترول وارتفاع الدهون الضارة.

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