الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الكوليسترول

هيئة الدواء
هيئة الدواء
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أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا دوريا تحذر فيه من غش تجاري لمستحضر Ator 20mg FilmCoated Tablet تشغيلة رقم 2407171 وتركيز Ator 40mg تشغيلة رقم 2405040.  

مستحضر Ator 20mg Film Coated Tablet مغشوش

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الشركة المنتجة أفادت بوجود عبوات مقلدة من الصنف وطالبات بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد. 

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بأنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301.

استخدام دواء Ator 

ويستخدم دواء Ator في علاج الكوليسترول المرتفع تحت إشراف الطبيب ويساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية ورفع الكوليسترول الجيد (HDL).

كما يساعد الدواء في الحد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب وعلاج فرط كوليسترول الدم الوراثي والوقاية من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية،  خاصة لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر مرتفعة، حتى لو لم تكن مستويات الكوليسترول لديهم مرتفعة.

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