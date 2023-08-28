الإثنين 28 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم، يجب التنبه لها مضاعفات خطيرة

أعراض ارتفاع الكوليسترول،
أعراض ارتفاع الكوليسترول، فيتو

اعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم، الكوليسترول من الدهون الضارة التى تتراكم بالجسم وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

 

وأعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم، تعتبر مؤشرا خطيرا ينبئ بحدوث أمراض خطيرة تهدد الصحة، لذا يجب التنبؤ له وسرعة علاجه لتجنب مخاطره.

 

ارتفاع الكوليسترول بالدم 

ويقول الدكتور محمد عثمان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إن ارتفاع الكوليسترول بالدم عادة ليس له أعراض إلا فى حالة تراكمه على الشرايين مسببا تكون طبقة تعرف بالبلاك، ووقتها تكون الحالة خطيرة ويجب العلاج سريعا لتجنب مضاعفات الكوليسترول.

 

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اعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم 

وأضاف عثمان، أن من أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم:-

  • الغثيان، حيث تحدث بعض الاضطرابات في المعدة والأمعاء، والناتجة عن الطعام الدسم.
  • الشعور بالتعب الشديد، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، حيث أن ارتفاع الكوليسترول يؤثر على إنتاج الهرمونات الهامة من قبل الغدة الدرقية.
  • ضيق التنفس، وهو ناتج عن وجود مشكلة في تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول به.
  • آلام شديدة في الصدر، وهذا يعني احتمالية الإصابة بذبحة صدرية نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول.
اعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم، فيتو 

أسباب ارتفاع الكوليسترول بالدم 

وتابع، أن هناك أسباب وراء الإصابة بارتفاع الكوليسترول بالدم، منها:-

  • التدخين حيث يسبب نقص الكوليسترول الجيد بالدم ويرفع من الكوليسترول الضار.
  • تناول الأكلات الدسمة الغنية بالدهون مثل المسبكات والمقليات والأكلات الدهنية والوجبات السريعة.
  • السمنة وهى سبب من أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.
  • العامل الوراثي حيث أن وجود تاريخ عائلى للكوليسترول والدهون الثلاثية بالجسم يزيد من فرص الإصابة بارتفاع الكوليسترول بالدم.
  • تزداد فرص الإصابة بالكوليسترول فى النساء أكثر من الرجال.
  • النظام الغذائي الخاطئ هو واحد من أسوأ العادات التي يمكن أن تدمر حياتك كلها، فالاعتماد على الدهون المشبعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة يهدد حياتك بالخطر، ويؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم سريعا.
  • الكسل واحد من الأسباب الرئيسية لارتفاع الكوليسترول في الدم وكسولا. قلة النشاط البدني قد يزيد من مستوى. LDL، وهذا بدوره يقلل من الكولسترول الجيد.
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أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على الكوليسترول في معدلاته الطبيعية

علاج ارتفاع الكوليسترول بالدم 

وأوضح الدكتور محمد عثمان، أنه لعلاج الكوليسترول يجب المتابعة مع طبيب مختص لإعطاء المريض بعض الأدوية المهمة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي قائم على الأكلات الخفيفة الخالية من الدهون والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي ويفضل ممارسة رياضة المشي لمدة ساعة يوميا على الاقل.

 

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