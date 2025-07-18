مابيعرفش يرسم لكن حظوظ، بيع رسم لترامب بـ30 ألف دولار (صور)

رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرسم، بيع رسم منسوب له لبرج "ترامب تاور" في نيويورك بمزاد عام 2017 مقابل 30 ألف دولار.

ووفقًا لبيانات من دار نيت دي ساندرز للمزادات في كاليفورنيا فإن الرسم المباع "مُوقع بالذهب بقلم ماركر من دونالد ج. ترامب".

وأشار المزاد إلى أنه أُعد عام 2005 لأعمال خيرية لمكافحة الأمية، ضمن مشاركة نخبة من المشاهير مثل الممثلين الحائزين على أوسكار، تشارليز ثيرون بينيشيو ديل تورو.

كان سعرها الابتدائي 9000 دولار أمريكي، وتلقت 11 عرضًا، وبيعت في النهاية بما يقارب 30000 دولار أمريكي.

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