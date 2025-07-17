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رياضة

الأهلي يقبل اعتذار دكتور الفريق عن عدم الاستمرار في منصبه

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

وافق محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، على الاعتذار الذي تقدم به الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي، عن عدم الاستمرار في مهمته بسبب ارتباطه بأحد المشروعات الطبية الكبرى، التي لا تسمح له بالتفرغ الكامل مع الفريق.

سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلي تونس 

غادر سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة إلى تونس اليوم الخميس، من أجل الاطمئنان على ترتيبات معسكر إعداد فريق الكرة بالأهلي في تونس المقرر انطلاقه غدا.

وسبق وتواجد عدلي في تونس رفقة هاني حسام المدير التنفيذي لشركة الكرة للخدمات الرياضية قبل عدة أيام وعاد مجددا إلى القاهرة لتسليم تقريره إلى محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي قبل مغادرته مجددا اليوم قبل البعثة بيوم كامل.

الأهلي يقرر فرض عقوبة على وسام أبو علي

قرر  النادي الأهلي فرض مزيد من العقوبات على الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق حال تخلفه عن حضور التدريبات الفردية في التتش خلال فترة تواجد الفريق في رحلة تونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. 

 وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي لاعب الفريق، من معسكر القلعة الحمراء والمحدد إقامته في تونس بعد تمرد اللاعب على المارد الأحمر عقب تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي  مقابل 8 ملايين دولار.

وقرر الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري. جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة. فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

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محمد يوسف الأهلي محمد وفائي

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