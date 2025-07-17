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رياضة

الخطيب يفتتح حمام سباحة التربية والتعليم الأولمبي

الخطيب يفتتح حمام
الخطيب يفتتح حمام سباحة التربية والتعليم الأولمبي، فيتو

افتتح الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم حمام سباحة التربية والتعليم الأولمبي المجاور لمقر الأهلي بالجزيرة، والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة الفرق الرياضية والأكاديميات بالنادي، ورفع الضغط عن حمام السباحة بالجزيرة، وبما يتناسب مع الطفرة المتوقعة في النتائج مستقبلًا وتطور المستوى لكافة اللاعبين واللاعبات، إلى جانب الحماية التي سيحققها النادي لأبنائه والمحافظة عليهم من خلال التدريب شتاءً في حمام سباحة مغطى.

رافق الكابتن محمود الخطيب خلال مراسم الافتتاح كل من؛ الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، وخالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ووائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، إلى جانب الأجهزة الفنية لألعاب الماء. 

ويأتي افتتاح حمام سباحة التربية والتعليم الأولمبي ضمن سلسلة من المشاريع الإنشائية والخدمية التي يحرص مجلس الإدارة على الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الإدارة الهندسية لخدمة أعضاء النادي وفرقه الرياضية على كافة الأصعدة. 

وحرص سباحو وسباحات الفرق على التقاط الصور التذكارية مع الكابتن الخطيب، عقب نهاية العرض الذي قدمته فرقة الباليه المائي خلال مراسم الافتتاح. 

 

ووجه جهاز ألعاب الماء بالنادي الشكر إلى مجلس الإدارة على حرصهم الدائم لتوفير الأجواء التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج ومواصلة انتصارات الأهلي والتتويج بكل البطولات.

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الأهلي النادي الأهلي الخطيب محمود الخطيب سعد شلبي

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